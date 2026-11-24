El líder del Partido Popular y candidato a los próximos comicios del 29-N, Alberto Núñez Feijóo, manifiesta su preocupación por la presencia de urnas electorales de cartón en los consulados españoles y además critica las palabras de Pedro Sánchez en torno a la validación por parte del bloque de la derecha de los resultados en las elecciones del próximo domingo.

Durante una entrevista con Rafa Latorre en Más de uno el político señala que "obviamente le provoca inquietud" que su país ponga urnas de cartón en los consulados ante posibles ciudadanos a los que se les otorgó la nacionalidad sin cumplir la ley.

"El señor Sánchez y la limpieza electoral son dos conceptos bastante contradictorios", declaró.

El objetivo del PP y su Ley de nietos vasca

En torno a su propuesta en campaña electoral tras los ataques al candidatos popular de Guipúzcoa Jon Echevarría de una 'Ley de nietos vasca', Feijóo comenta que es obvio que hay miles de vascos y navarros que salieron de sus comunidades por violencia, y que el exilio tuvo un impacto moral y electoral en su tierra. No voy a hacer ninguna chapuza.

"Aquellos que se fueron del País Vasco desde el 1977 al 2011 tengan un procedimiento para acreditar que se fueron por ese motivo. No haré nada sin el Consejo de Estado. Se trata de reparar el exilio interno por consecuencia del terrorismo", expone.

"La campaña no ha finalizado en ningún caso"

Sobre los sondeos electorales que sitúan a su partido como la agrupación más votada así como la victoria del bloque de derecha, el candidato del PP se muestra cauto y explica que en los últimos días "se deciden un buen porcentaje de votos". .

"Queda trabajo. Reitero la llamada a la prudencia, al trabajo, a hablar con el vecino y a pedir los votos de aquellos que no quieren este sanchismo amoral", dice.

Asimismo, Feijóo considera que "España necesita "concentrar un voto para tener un gobierno fuerte y preparado", para poder presentar en primavera los Presupuestos del año 2027 y a finales el proyecto para el 2028. Además vuelve a incidir en que no conoce ninguna democracia que funcione sin la ley de presupuestos presentada, como hasta ahora ha hecho su rival político.

"Si puede haber un presidente en el 2040 que puede seguir con los presupuestos de 2022, estamos perdiendo el horizonte de lo que es una democracia parlamentaria", exclama.

Feijóo plantea una auditoría de las cuentas públicas y critica el gasto del Gobierno sin presupuestos

Alberto Núñez Feijóo cuestiona la gestión económica del Ejecutivo y plantea reforzar los mecanismos de control sobre el gasto público. El líder del PP pone como ejemplo su experiencia al frente de la Xunta de Galicia, donde asegura que los ingresos presupuestarios llegaron a superar en un 20 % las previsiones iniciales.

Además, advierte de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) alerta de una desviación de 5.000 millones de euros respecto a la regla de gasto de la Unión Europea. Por ello, considera que este organismo debe adquirir un mayor protagonismo en la supervisión de las cuentas públicas.

Entre las medidas que propone, Feijóo plantea que cada ministerio elabore un informe sobre el grado de ejecución presupuestaria y los compromisos plurianuales adquiridos. La Intervención General de la Administración del Estado sería la encargada de recopilar toda esa información.

El candidato popular también critica que el Gobierno comprometa partidas de gasto en Defensa de alrededor de 50.000 millones de euros sin contar con unos Presupuestos Generales del Estado aprobados.

"Un Gobierno en pleno periodo electoral comprometiendo gastos en Defensa en los entornos de 50.000 millones de euros sin presupuestos no tiene precedente", sostiene.

Feijóo adelanta asimismo que, si llega al Gobierno, realizará una auditoría de distintos ámbitos de la Administración y dará cuenta de sus resultados. Entre las cuestiones que menciona figuran la investigación sobre Indra y sus directivos y el estado de las infraestructuras ferroviarias, que asegura que revisará de manera exhaustiva.

Feijóo acusa al Gobierno de convertir TVE en una televisión al servicio del PSOE

La gestión de RTVE ocupa otro de los bloques de la entrevista. Feijóo critica el funcionamiento actual de la corporación pública y acusa al Gobierno de utilizarla para favorecer sus intereses políticos. El líder popular cuestiona la contratación de productoras externas, la presencia de determinados comunicadores y el peso de las tertulias políticas en la programación.

En este sentido, denuncia que se está desplazando a los profesionales de la televisión pública y considera que la programación ha perdido parte de su finalidad de servicio público.

"Vamos a intentar devolver a TVE su fin público, donde volvamos a poner profesionales de la televisión", asegura.

El candidato del PP también señala los contenidos y el tono de algunos espacios informativos y de opinión, en los que, a su juicio, se producen descalificaciones e insultos contra la oposición. Considera especialmente grave que estas intervenciones se produzcan en programas de una televisión pública por parte de los directores de los programas.

Además, Feijóo denuncia la puesta en marcha de una nueva cadena durante la campaña electoral, La Séptima, y considera que esta iniciativa busca condicionar el debate político. También apunta a un posible trasvase de comunicadores entre este nuevo canal con RTVE.

Sobre su propia presencia en la televisión pública, explica que ha trasladado al comité de campaña la decisión de valorar si participa o no en sus espacios electorales.

Feijóo cuestiona la gestión de la SEPI y anuncia que revisará los contratos de Indra

La intervención del Estado en las empresas públicas y en compañías con participación pública vuelve a centrar parte de las críticas del candidato popular. Feijóo cuestiona la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y pone como ejemplo los casos de RTVE, Telefónica e Indra.

En relación con La Caixa, reconoce que la entidad ha mejorado la situación de la participación adquirida durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, utiliza el caso de Telefónica para criticar la intervención del Ejecutivo en la compañía y el relevo de su anterior presidente, que interpreta como una renacionalización de facto.

También se refiere a Indra, cuya participación pública está controlada por la SEPI, y cuestiona los nombramientos en la compañía y las relaciones entre sus responsables y sus proveedores. Feijóo anuncia que revisará los contratos de la empresa para conocer su funcionamiento y las decisiones adoptadas durante los últimos años.

"Vamos a ver los contratos que tiene Indra", afirma sobre la revisión que plantea realizar.

El líder del PP extiende sus críticas a la gestión de la SEPI. En este contexto, alude también a las investigaciones judiciales relacionadas con directivos y responsables empresariales y reclama conocer si existen responsabilidades contables.

Feijóo defiende revisar las garantías de la ley de eutanasia tras el caso de Noelia

El caso de Noelia Castillo lleva a Rafa Latorre a preguntar a Feijóo por su posición respecto a la ley de eutanasia y las garantías que deben acompañar a su aplicación. El candidato popular considera que se trata de una cuestión "especialmente compleja" y apunta a posibles fallos en la coordinación entre los servicios sociales y los servicios médicos.

Según explica, en este caso los servicios sociales interpretan inicialmente que se trata de un asunto burocrático y la derivación a los profesionales sanitarios se produce con cierto retraso.

Feijóo defiende que la regulación debe contar con garantías suficientes antes de que una persona tome una decisión de este tipo y considera necesario escuchar a los profesionales sanitarios y a las sociedades médicas, algunas de las cuales mantienen discrepancias con la actual normativa.

En cualquier caso, sitúa la voluntad individual en el centro del debate.

Por delante de todo está la decisión de una persona

Feijóo niega que el PP haya ofrecido dinero a Koldo para comprar su silencio

Latorre también pregunta al presidente del PP por las informaciones relativas a una supuesta oferta económica a Koldo García para obtener información o influir en sus declaraciones. Feijóo niega que su partido haya autorizado cualquier pago y rechaza que se utilicen sus siglas para realizar este tipo de propuestas.

"Nadie de mi partido tiene autorización para una oferta económica a nadie. Del partido no sale un euro para comprar las voluntades de nadie", afirma.

El candidato popular califica estas acusaciones de difamación y sostiene que, si alguna persona ha utilizado el nombre del PP para realizar una oferta de este tipo, lo habría hecho por iniciativa propia y sin autorización de la dirección del partido.

Además, recuerda que el PP solicitó una condena de 30 años de prisión para Koldo García y cuestiona que se pueda atribuir a su formación un supuesto pacto con él.

Feijóo se pronuncia sobre el Mundial de 2030 y la posición de España

La polémica por la organización del Mundial de Fútbol de 2030 entre España, Portugal y Marruecos también aparece entre los asuntos que aborda Latorre durante la entrevista. El candidato popular se refiere a la posición que mantiene sobre la candidatura y asegura que la FIFA conoce su postura.

Feijóo defiende que España debe mantener una posición coherente con los compromisos adquiridos desde el inicio del proyecto y asegura que actuará en consecuencia con el planteamiento inicial de la candidatura. El candidato asegura que laa FIFA conoce su postura, una postura razonable, y anuncia que van a ser consecuentes con el inicio de esta candidatura.

"Creo que a nuestro país, al campeón del mundo masculino y femenino, le corresponde la organización del Mundial que previamente había obtenido", declara.

El líder del PP cuestiona la existencia de compromisos por parte del Ejecutivo sanchista con respecto a la gran cita mundialista y el gobierno de Rabat, y declara que de llegar al poder van a intentar averiguar qué ha ocurrido.

"¿Hay alguien del Gobierno de España que les dio otra indicación? Díganos por qué", espeta Feijóo sobre la deriva de Marruecos con respecto a esta causa.