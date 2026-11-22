Última hora del día 10 de campaña electoral, en directo: Sánchez y Feijóo coinciden en Murcia, Abascal va a Zaragoza y Colau, a Canarias
Los candidatos continúan su gira por España presentando sus propuestas de cara a las elecciones, cuando solo queda una semana para el día definitivo.
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Bolaños participa este domingo en dos actos de campaña en Eivissa y Formentera
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, participará este domingo en dos actos de campaña del PSIB que se celebrarán en Eivissa y en Formentera.
El primero de ellos, según ha informado el partido, tendrá lugar a las 11.00 horas en Sa Cafeteria, en el municipio formenterense de Sant Francesc. Bolaños estará acompañado por la candidata de la coalición Formentera al Senat, Neus Massanet, y de la 'número tres' de la lista del PSIB al Congreso por Baleares, Milena Herrera.
También se prevé que haga declaraciones a las 13.15 horas en el Hotel Puchet del municipio ibicenco de Sant Antoni de Portmany. Allí participará en un segundo acto de campaña en el que estará acompañado por el candidato de la coalición Eivissa al Senat, Juanjo Ferrer, y de nuevo por Herrera.
Ada Colau participa en un mitin en Canarias
Las candidatas de Frente Amplio Ada Colau y Tesh Sidi acompañan en un mitin en Las Palmas de Gran Canaria a los cabezas de lista al Congreso de Unidad del Pueblo Canario.
Feijóo también viaja a Murcia
El líder del PP y candidato a la Presidencia en las elecciones del 29N, Alberto Núñez Feijóo, ofrece un mitin en Murcia junto al presidente del partido en la Región de Murcia, Fernando López Miras.
Pedro Sánchez visita Murcia en el último domingo de campaña
El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja a Murcia para participar en un acto de campaña. El pleno de la Asamblea le declaró persona non grata el pasado 3 de noviembre gracias a los 27 votos de PP y Vox.
Abascal visita Zaragoza en el último domingo de campaña electoral del 29 de noviembre
El líder de Vox y candidato de este partido a las elecciones del próximo 29 de noviembre, Santiago Abascal, visitará la ciudad de Zaragoza este domingo, el último de la campaña electoral de los comicios generales, pocos días después de haber conseguido incluir en los presupuestos locales la "prioridad nacional".
En concreto, durante su visita Abascal realizará un mitin a las 13.00 horas desde la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. Esta misma semana ya estuvo en esta ciudad el jefe de la delegación de Vox en Europa, Jorge Buxadé, quien atendió a los medios de comunicación desde la Plaza de la Paz.
Abascal ya ha visitado Teruel y Huesca, donde precisamente realizó el último acto de la precampaña electoral de Vox. Cabe recordar que el líder de este partido realizó un tour por los diferentes territorios de esta comunidad entre enero y febrero de este año con motivo de las elecciones autonómicas de Aragón, en la que la formación pasó de 7 a 14 escaños.