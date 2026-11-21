Maldita Hemeroteca ha analizado en Julia en la onda algunas de las afirmaciones que ha realizado el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones del 29N, Pedro Sánchez, durante su entrevista con Julia Otero. Clara Jiménez Cruz ha comenzado por la explicación que el líder del Ejecutivo ha dado sobre la imposibilidad de derogar la Ley Mordaza por falta de una mayoría parlamentaria suficiente.

La matización de Maldita Hemeroteca a Sánchez sobre la Ley Mordaza

"No se ha derogado porque no hemos tenido una mayoría parlamentaria para poder hacerlo", ha sido lo que ha dicho Sánchez. Sin embargo, Clara Jiménez Cruz ha matizado diciendo que en la primera legislatura de Pedro Sánchez, en el año 2023, presentaron una modificación a la Ley Mordaza que fue rechazada por ERC y por Bildu porque les parecía insuficiente. Entonces, no haberla reformado no respondería tanto a no tener una mayoría suficiente, sino al hecho de que tampoco la negociaron: "Hubo un momento en que podría haberla hecho más generosa de lo que es y se la podrían haber aprobado, al menos la mayoría parlamentaria que había conformado en esa primera legislatura".

Desmiente el dato de Sánchez sobre los 15 ministros imputados o condenados

Después, Clara Jiménez Cruz ha hablado del principal 'fact checking' que se ha producido durante la entrevista y es uno relativo a la corrupción. Pedro Sánchez ha dicho que su Gobierno ha sido "uno de los más limpios e íntegros de la historia de la democracia española" porque venimos de épocas en las que "con Aznar y Rajoy ha habido 15 ministros o imputados o condenados".

"Eso no es cierto", asegura Clara Jiménez, que ha identificado tres ministros relacionados con causas judiciales: Rodrigo Rato, por las 'tarjetas black'; Eduardo Zaplana, por el caso de las ITV; y Jaume Matas, por diferentes procedimientos vinculados a su etapa como presidente del Gobierno balear.

"No necesariamente han acabado en imputaciones o condenas"

Además, ha explicado que solo hay dos ministros de esas etapas imputados actualmente: Pilar del Castillo y Cristóbal Montoro, "el único que realmente está imputado por su época como ministro si quiere compararlo con Ábalos", ha precisado. Jiménez Cruz también ha citado otros casos relacionados con la responsabilidad política, como el de Manuel Pimentel por el 'caso Aycart'; el de Ana Mato, condenada a título lucrativo por las ganancias de su marido en la Gürtel; y José Manuel Soria, por la sociedad offshore que se destapó con los Papeles de Panamá.

"Es verdad que ha habido casos de lo que podríamos llamar corrupción, pero que no necesariamente han acabado en imputaciones o condenas en esos ministerios de Aznar y de Rajoy", ha especificado.