La campaña continúa su avance y a seis días de las elecciones una de las últimas polémicas la ha desatado el expresidente del Congreso, exministro de Defensa, expresidente de Castilla- La Mancha, José Bono, al decirle al expresidente del Gobierno Felipe González que "no hiciera el tonto" y votara al PSOE.

Bono afeó de esta manera a González que anunciara que iba a votar en blanco en las elecciones generales del 29N y le recordó que el PSOE "te debe mucho a ti, pero tú más al Partido Socialista".

La respuesta de Felipe González no se ha hecho esperar y esta mañana, al llegar a un acto en Badajoz, ha tirado de ironía y ha dicho "no sabe cómo se lo agradezco. Yo sé que él lo hace 'pro bono' (expresión en latín que se refiere a un trabajo sin contraprestación). Por tanto, no hay ningún problema. Se lo agradezco muchísimo".

Al ser preguntado por si mantiene su decisión de votar en blanco en las elecciones del 29N, González ha resaltado que él es "una persona seria, no como otros" y ha confirmado que ya ha votado, pero no dirá el qué porque este derecho "es secreto".

González ya le explicó Alsina la razón por la que no votará a Sánchez

Felipe González ya le adelantó hace un año a Carlos Alsina en Más de uno que no votaría al Partido Socialista si se convocaban unas elecciones y presentaban al mismo candidato y proyecto. "Conmigo nunca contará nadie que haya participado en esto", en referencia a la ley de amnistía que calificó como un acto de corrupción política.

Cuando Alsina le preguntó que qué significaba que no contaran con él, González respondió que no votaría a nadie que hubiera participado en lo que considera "una auténtica barrabasada contra las reglas de juego" y añadió que eso no quería decir que fuera a votar al PP, "entre otras cosas porque no les veo que planteen un proyecto de país".

El histórico presidente socialista recordó con cierta ironía que el negociador de la ley fue Santos Cerdán, "un gran especialista en materia constitucional, como todo el mundo sabe", y se preguntaba quién había redactado esa norma que considera "una broma".

Por tanto, fundamentalmente es la ley de amnistía impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez para obtener el apoyo de Junts en su investidura la que ha provocado esta ruptura total de González con el partido socialista hasta el punto de decidir no introducir la papeleta del PSOE en el sobre destinado al voto el próximo 29N.

La entrevista completa con Alsina

Precisamente este lunes el Tribunal Supremo ha acordado aplicar la ley de amnistía, dos años después de su entrada en vigor, al expresidente de Cataluña y líder de Junts, Carles Puigdemont, que se encontraba procesado por un delito de malversación, lo que supone el punto final al caso del 'procés', que se abrió a raíz del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.