"Felipe, haz el favor, no hagas el tonto". Con estas palabras se ha dirigido el expresidente de Castilla-La Mancha y exministro de Defensa, José Bono, al expresidente del Gobierno, Felipe González, reprochándole así su voto en blanco en las elecciones del 29N. Durante su intervención en un acto del PSOE, Bono ha mandado un mensaje a González: "Felipe, haz el favor, no hagas el tonto, que nosotros te queremos, nosotros te admiramos". En este sentido, Bono ha recordado al expresidente del Gobierno que el PSOE "te debe mucho a ti, pero tú más al Partido Socialista".
Sobre las declaraciones de González acerca de su voto, Bono ha añadido que es normal que todo el mundo tenga "discrepancias". No obstante, el exministro ha ironizado al afirmar que, "cuando ya se tienen ciertos años, que yo voy a cumplir 76, algunos días se te va el tiro", y por ello ha pedido al expresidente del Gobierno que "si se te ha ido (el tiro), recupéralo".
El "voto en blanco" de Felipe González
Felipe González, que en los últimos años ha sido muy crítico con las políticas de Pedro Sánchez, expresó el pasado octubre su intención de votar en blanco, donde afirmó que ese "voto en blanco" explica lo que siente: "La carencia de representación".
Es por ello que Pedro Sánchez, en una entrevista, se mostró confiado en dar argumentos a González para que su voto el 29N "pase del blanco al rojo" para intentar neutralizar, de algún modo, la posición del expresidente González, el líder e impulsor del socialismo después de la Transición, que ha declarado en distintas ocasiones que no se siente representado con el partido actual.