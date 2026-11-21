Albiol (PP) replica a Vox que la cuestión es que las competencias de los Mossos "se ejerzan"

El candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, ha replicado la propuesta de Vox de revisar las competencias de los Mossos d'Esquadra, afirmando que la cuestión es precisamente que las competencias del cuerpo "se ejerzan".

"Discrepo. No creo que sea tanto un tema de quitar competencias a nadie como que las competencias se ejerzan, y no puede ser que falten Mossos y que Pedro Sánchez esté retirando a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de Catalunya", ha dicho este sábado a los periodistas en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) junto a la líder municipal del PP, Sonia Esplugas.

Ha subrayado que "las competencias están muy claras" y que el papel que juegan los tres cuerpos policiales está definido, después de que el candidato de candidato de Vox al Congreso por Barcelona, Juanjo Aizcorbe, propusiera plantearse que Policía Nacional y la Guardia Civil recuperen competencias traspasadas a Mossos.