Última hora del día 9 de campaña electoral, en directo: Sánchez va a Canarias, Feijóo clausura un mitin en Valencia, acto central de Colau en Barcelona...
Los candidatos continúan su gira por España de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, para las que solo faltan ocho días.
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Albiol (PP) replica a Vox que la cuestión es que las competencias de los Mossos "se ejerzan"
El candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, ha replicado la propuesta de Vox de revisar las competencias de los Mossos d'Esquadra, afirmando que la cuestión es precisamente que las competencias del cuerpo "se ejerzan".
"Discrepo. No creo que sea tanto un tema de quitar competencias a nadie como que las competencias se ejerzan, y no puede ser que falten Mossos y que Pedro Sánchez esté retirando a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de Catalunya", ha dicho este sábado a los periodistas en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) junto a la líder municipal del PP, Sonia Esplugas.
Ha subrayado que "las competencias están muy claras" y que el papel que juegan los tres cuerpos policiales está definido, después de que el candidato de candidato de Vox al Congreso por Barcelona, Juanjo Aizcorbe, propusiera plantearse que Policía Nacional y la Guardia Civil recuperen competencias traspasadas a Mossos.
PNV advierte que está en juego "algo más importante que quién ocupa Moncloa: Euskadi, sus pueblos y sector primario"
El cabeza de lista al Congreso del PNV por Álava, Gorka Urtaran, ha advertido de que en los comicios del próximo día 29 se juega "algo mucho más importante" que "quién ocupa La Moncloa". "Nos jugamos Álava, nuestros pueblos, nuestro sector primario. Nos jugamos Euskadi", ha subrayado, asegurando que desea ser "el alavés en el Congreso" para que los intereses alaveses estén "en la agenda".
En un acto en la localidad alavesa de Navarrete, Gorka Urtaran ha incidido en que "estas elecciones no van de elegir entre Sánchez o Feijóo", sino que "van de tener voz propia para defender a Álava o dejar que otros decidan por nosotros".
Los comicios, ha añadido, "van de defender nuestro autogobierno, van de defender el Concierto Económico, con casi 150 años de vigencia en nuestro territorio y que nos permite decidir aquí cómo gestionar nuestros recursos y nuestro futuro".
Vox denuncia el "abandono" de infraestructuras y pide plan nacional que garantice inversión y seguridad
Vox ha denunciado "el abandono de las infraestructuras" en la provincia de Granada y ha propuesto un plan nacional que "garantice inversiones y seguridad".
El cabeza de lista de Vox al Congreso por Granada Jacobo Robatto ha criticado "los retrasos y las obras pendientes en la provincia" y ha exigido soluciones para recuperar unas conexiones ferroviarias seguras y fiables.
En un comunicado, ha alertado de que "nuestra provincia lleva demasiado tiempo sufriendo el abandono de sus infraestructuras" y los granadinos esperan desde hace años la Variante de Loja, la conexión ferroviaria con el Puerto de Motril, la finalización de la GR-43 o las canalizaciones de Rules.
Alberto Garzón alerta de que los comicios generales serán "una trituradora de votos de izquierda" por la división
El excoordinador federal de IU Alberto Garzón ha alertado de que las elecciones generales del 29N serán una "trituradora de votos de izquierda" por la fragmentación de candidaturas en estos comicios y percibe que no habrá en esta ocasión "voto dual", al percibir que los proyectos de corte "periférico" o "nacionalistas" resultan ahora más atractivos que los de corte estatal.
Mediante un mensaje en la red social X Garzón ha afirmado que las encuestas están mostrando que en el electorado de la izquierda alternativa no habrá voto dual --aludiendo al fenómeno de que en los comicios generales se opte por candidaturas estatales y en las autonómicas por proyectos territoriales-- en Andalucía, como tampoco pasará en el País Vasco, Cataluña o Galicia.
Así, ha subrayado que el "escenario" que le parece más probable de cara al 29N es que Adelante Andalucía obtendrá representación en las provincias grandes. De hecho, Garzón acomapaña su reflexión en redes compartiendo un vídeo del líder de esta formación andaluza José Ignacio García apelando a la fuerza del andalucismo en un acto.
Ione Belarra participa en un acto en Murcia
En Murcia, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, participa en un acto público en Murcia en el marco de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, que la formación morada desarrolla bajo el lema 'Paz, casa y trabajo'.
Gamarra asegura que el PP priorizará las inversiones necesarias para garantizar la seguridad ferroviaria
La candidata número 1 del PP de La Rioja al Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado que, tras las elecciones del próximo 29N, Alberto Núñez Feijóo dará prioridad "a las inversiones que sean necesarias" para garantizar la seguridad de los viajeros en tren.
Cuca Gamarra ha respondido así a los periodistas tras informar de los compromisos electorales del PP en materia de infraestructuras para La Rioja. Tras los dos accidentes de trenes ocurridos en Adamuz y Urda, la candidata ha lamentado que el Ministerio de Fomento "no ha estado para lo que tenía que estar y hay dos máximos responsables, Ábalos y Puente".
"Ellos representan la imagen del sanchismo, el abandono de las infraestructuras y su falta de seguridad e impuntualidad", ha reflexionado.
Nogueras atribuye a la forma de hacer política del PSOE el crecimiento de PP y Vox
La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha atribuido a la forma de hacer política del PSOE durante los últimos 8 años el crecimiento de PP y Vox, y ha lamentado que "todos aquellos que van de partidos demócratas" no lo hayan criticado.
"Somos los únicos que frenamos realmente a la extrema derecha y nunca respondemos a Vox en el Congreso. La extrema izquierda no frena a la extrema derecha. Al contrario, se retroalimentan", ha afirmado en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este sábado.
De cara a las elecciones generales del 29N, Nogueras ha negado que haya una traspaso de votos al PSC por el miedo a Vox y ha considerado que hay que tratar a la gente como adulta: "Desde que gobiernan los socialistas, en muchos ámbitos, todo está peor. En el ámbito económico, familiar, la vivienda... pero especialmente aquí en Catalunya: usuarios de Rodalies, profesores, sanitarios, autónomos, payeses, están en la calle manifestándose".
Podemos pide inversión educativa del 7% del PIB y garantizar "una educación pública gratuita y de calidad"
Podemos Córdoba ha destacado este sábado como una medida fundamental de su programa electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre una inversión educativa del 7 por ciento del PIB y garantizar "una educación pública gratuita y de calidad".
En un comunicado, la cabeza de lista de Podemos al Congreso por Córdoba, Ana Calzada, ha destacado la apuesta en su programa por garantizar la igualdad de oportunidades y que el futuro de ningún estudiante dependa de los ingresos de su familia.
Entre sus principales medidas, destaca elevar la inversión pública en educación hasta el 7% del PIB, reducir el número de alumnos por aula y ampliar la red pública de educación infantil de 0 a 3 años hasta garantizar su gratuidad y universalidad, según ha señalado.
La formación propone también avanzar hacia la gratuidad de los libros de texto, el comedor y el transporte escolar, así como garantizar una universidad pública gratuita y reforzar el sistema de becas para que "ningún estudiante tenga que renunciar a su formación por motivos económicos".
Vox lanza una campaña para que los jóvenes españoles que viven en el extranjero sepan que España les espera "con los brazos abiertos"
Vox ha lanzado un vídeo de campaña electoral, protagonizado por el portavoz del partido en Vivienda, Carlos Quero, con el que dice a los españoles que residen en el extranjero, en especial a los jóvenes que se vieron obligados a "dejar España por falta de oportunidades", que les esperan "con los brazos abiertos".
El vídeo de la campaña cuenta la historia de españoles que se marcharon "con una maleta y una frase: solo serán un par de años". Antes de irse mandaron "100 currículums y les ofrecieron prácticas", pese a su "carrera, máster, esfuerzo, y formación". Según varios testimonios, durante esos años fuera se han perdido "bodas, cumpleaños", la muerte de abuelos o "el primer paso de los sobrinos", y lo han visto todo "a través de una pantalla".
Además, aseguran que "no es que no quieran volver", es que "las cuentas no salen". "Fuera te pagan lo que vales, fuera puedes pagarte un piso; en España con un sueldo medio vives en una habitación", señalan algunos jóvenes. En la campaña, Vox afirma que "nadie se va de su casa porque sí", sino que les "echaron", y esto tiene un porqué: "No fue mala suerte, fueron decisiones que tomaron los que han gobernado, pero que un día dejarán de gobernar".
Abascal visita Sevilla y Alicante
El líder de Vox y candidato de este partido a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 29 de noviembre, Santiago Abascal, seguirá este sábado sumando kilómetros a la campaña electoral que está realizando por toda España visitando Sevilla y Alicante, dos localidades separadas por unos 600 kilómetros.
En concreto, por la mañana intervendrá en un mitin de campaña a las 12.00 horas en el Muelle de la Sal de Sevilla y, por la tarde, celebrará un acto en el Pabellón Deportivo El Sequet de Alicante a las 20.00 horas.
El acto de Sevilla será el segundo de Abascal en Andalucía, ya que el sábado pasado estuvo en Almería, un acto en el que, según Vox, hubo un "llenazo total". Asimismo, el líder de este partido también visitó esta comunidad autónoma hasta en dos ocasiones en precampaña, acudiendo a Estepona y Granada.
Por su parte, con el mitin en Alicante será la primera vez que Abascal visite la Comunidad Valenciana, ya que no acudió a esta comunidad en precampaña. Sin embargo, ha elegido esta región para realizar el cierre de esta campaña electoral, que se celebrará el viernes 27 en la Plaza de Toros de Valencia, un lugar emblemático para el Partido Popular.
El Frente Amplio celebra hoy en Barcelona su acto central de campaña con Yolanda Díaz en el escenario
El Frente Amplio celebra este sábado en Barcelona su acto central de campaña, con la vuelta de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a un escenario mitinero pese a su abandono de la política.
Además de Díaz, en el acto intervendrán la propia Colau; el número 2 de la lista por Barcelona y ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el cabeza de lista por Madrid, Emilio Delgado, y, abriendo el evento, el todavía diputado en el Congreso y ahora candidato a la Alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello.
Feijóo continúa su campaña en Valencia
El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, quiere llenar este sábado la Plaza de Toros de Valencia en el acto central de su campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, en una comunidad especialmente importante para las aspiraciones de los populares.
El mitin comenzará a las 12.00 horas y contará con las intervenciones del presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; el presidente provincial del partido, Vicent Mompó; y la alcaldesa de Valencia y cabeza de lista al Congreso por esta circunscripción, María José Catalá.
Los populares aspiran a llenar las 10.500 localidades de las gradas e incluso superarlas con público en el ruedo. Para ello, el partido ha movilizado unos 300 autobuses con el objetivo de convertir la cita en una demostración de fuerza a ocho días de las elecciones, según fuentes del partido autonómico consultadas por Servimedia.
Pedro Sánchez continúa su campaña en Canarias
En Santa Cruz de Tenerife, el secretario general del PSOE y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, interviene en un acto de campaña junto al secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres y a las 18.00 horas, en otro acto en Las Palmas de Gran Canaria. Gran Canaria Arena.
Sánchez anuncia en Julia en la onda que el Gobierno prorrogará el impuesto a la banca a 2027 y destinará la recaudación a políticas de vivienda
Pedro Sánchez, durante su entrevista en Julia en la onda. Le ha avanzado a Julia Otero que el Consejo de Ministros del próximo martes va a aprobar la prórroga del impuesto a la banca a 2027 y destinará la recaudación a políticas de vivienda.
"Vamos a prorrogar el impuesto a la banca al 2027, lo que significará que recaudaremos 1.400 millones de euros que destinaremos a construir vivienda protegida, bonificaciones a los inquilinos y rehabilitación de viviendas. Las destinaremos a políticas de vivienda. No creo que la banca española tenga motivos para quejarse cuando ve sus cuentas de resultados con este gobierno social-comunista".