El PSOE obtendrá en las elecciones del domingo un 34,4% de los votos, lo que supone 9,7 puntos más que el PP, que se quedaría en el 24,7%, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que, además de una subida de los socialistas y un descenso de los populares respecto a su último estudio de hace apenas diez días, augura una caída de 2,8 puntos de Vox y un crecimiento de un punto del Frente Amplio.

Así se desprende del barómetro correspondiente al mes de noviembre publicado por el organismo que dirige José Félix Tezanos, el cual se elaboró entre los pasados días 10 y 17 de noviembre, con 8.034 entrevistas realizadas en 1.688 municipios y con un margen de error de ±1,1% para el conjunto de la muestra. Una encuesta que llega tras el reciente estudio electoral del CIS en el que auguraba la victoria del PSOE el 29-N y alejaba a PP y Vox de la mayoría absoluta, dejando la puerta abierta a los socialistas para alcanzarla con otras fuerzas de izquierda y nacionalistas.

Ligera subida de PSOE y Frente Amplio; caen PP y Vox

En concreto, este barómetro señala que el PSOE obtendría el 34,4% de las papeletas, la cual engloba en una horquilla de entre el 33,7% y el 35,1%, lo que supone un crecimiento de 1,1 puntos respecto al sondeo publicado el pasado día 12, en el que otorgó a los de Pedro Sánchez un 33,3% y entre 134 y 143 escaños.

Mientras, el PP conseguiría el 25,5% de los votos, con una horquilla de entre el 24,1% y el 24,9%, lo que supone un descenso de 0,8 puntos. En el anterior estudio preelectoral, los de Alberto Núñez Feijóo lograban un 25,5% de las papeletas y entre 98 y 106 diputados.

Mientras, el CIS otorga a la formación de Santiago Abascal un 15,6%, dentro de un intervalo que va del 15,2% y el 16%, lo que supone que, respecto al estudio de hace unos días, en el que se le asignaron de 57 a 65 escaños y un 18,4%, Vox se deja 2,8 puntos.

En el caso de Frente Amplio, este nuevo barómetro augura que conseguirán el 5,7% de los votos (del 5,6% al 5,9%. Esto significa que en poco más de una semana suben un punto respecto al 4,7% que recibieron en dicho estudio preelectoral, que les daba de siete a once escaños.