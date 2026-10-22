Felipe González asegura que votará en blanco en las elecciones del 29N: "No veo nada que me represente"

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha asegurado este jueves que no se siente representado por el PSOE de Pedro Sánchez y que no ve que haya "un proyecto de país alternativo".

Por ello, González ha avanzado que votará en blanco en las próximas elecciones del 29 de noviembre: "Es un voto que explica lo que siento, la carencia de representación".

El expresidente ha participado este jueves en un coloquio empresarial en Málaga donde ha declarado que nada le representa de verdad en estos momentos. "Me gustaría, aunque no fuera de mi gusto, ver que hay un proyecto de país alternativo", ha explicado haciendo referencia a que no le convence ni el comportamiento del PSOE ni la intención de las derechas de "echar a Sánchez".

"No voy a dejar de votar nunca, si no me siento representado, voy a seguir votando, pero voto en blanco, que es un voto positivo, no es una abstención; es un voto que explica lo que siento, la carencia de representación", ha añadido.

La crítica a los decretos de vivienda

Por otro lado, el exdirigente socialista se ha mostrado muy crítico con la aprobación de los decretos de vivienda en la Diputación Permanente, algo que ha asegurado que le "abochorna" y que es "antidemocrático" porque "no respeta las reglas del juego".

"Algunas veces la gente dice ‘eres muy crítico con Pedro Sánchez’, pero no es verdad, digo lo mismo que él decía cuando Rajoy era presidente, lo que pasa es que yo digo lo mismo y él dice lo contrario", ha manifestado.

González ha destacado que "es una obviedad para todos los españoles" que está descontento con la gestión del PSOE, con "errores" que se están cometiendo, siendo la no aprobación de presupuestos el más grave.

Las consecuencias de la visita de Milei

Otra de las cuestiones en las que ha ahondado ha sido la visita de Javier Milei. El socialista ha ironizado con las consecuencias de su viaje a España, afirmando que el principal beneficiado será el PSOE. "Si nos visita 15 veces más Milei, es posible que gane Sánchez"

Para González, Milei es "un maleducado que insulta a todo el mundo". "¿Cómo se puede ir a un país sólo a insultar? No es posible, es una falta de educación cívica, además de educación política que es increíble", ha aseverado, al tiempo que ha indicado que "el mérito que tiene es ser un economista brillantísimo que está arreglándolo todo, pero Argentina está en recesión".