Feijóo confirma a Cayetana Álvarez de Toledo y a Borja Sémper como número 2 y 3 de la lista del PP por Madrid: "Aura"

La diputada Cayetana Álvarez de Toledo y el portavoz del PP Borja Sémper serán los números 2 y 3 al Congreso por Madrid, según ha informado el partido de Alberto Núñez Feijóo en un comunicado.

"El Partido Popular es un proyecto amplio en el que caben todas las sensibilidades", afirma el texto, en el que se define al PP como "una formación abierta donde los matices y los acentos no incomodan a nadie, sino que enriquecen a todos".

Álvarez de Toledo y Sémper, añade, "representan formas distintas de entender España" y ambos han atravesado por diferentes etapas en el PP.

Además el PP ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que aparecen ´Semper, Cayetana y Feijóo con el rótulo "El mejor equipo de Madrid" y que acompañan con un mensaje que contiene una única palabra: "Aura."

"Dos perfiles políticos muy diferentes"

La noticia ha sido comentada en la tertulia de Más de uno en la que Pilar Gómez ha destacado que "son dos perfiles muy diferentes" y señala que Álvarez de Toledo "no ha tenido siempre una buena relación con Feijóo", pero ha sido reconstruida en los últimos tiempos a través de Miguel Tellado.

Considera que tanto Cayetana como Borja son buenos número dos y tres y apunta que Álvarez de Toledo puede volver a ser portavoz del PP.

David Jiménez Torres añade que el PP si quiere ser un partido de mayorías debe buscar perfiles que reflejen distintas sensibilidades y reflexiona sobre cómo este contexto de oposición al sanchismo "está llevando a que se minusvaloren las diferencias que existen entre el PP y Vox".