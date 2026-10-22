"¿Podrías votar por Eliska?": la nueva estafa de WhatsApp que "secuestra" tu cuenta y de la que advierte la Policía

En los últimos días, varias personas han podido ver cómo a sus teléfonos móviles llegaban mensajes pidiendo el voto por Eliska, una supuesta niña que participa en un concurso de baile en Praga. Se trata de una estafa de WhatsApp de la que ya ha advertido la Policía Nacional.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha explicado en su página web que han recibido consultas sobre un nuevo fraude: mensajes de WhatsApp que solicitan votar por un familiar o conocido en un supuesto concurso de baile. Los mensajes llegan desde cuentas de contactos y contienen un enlace a una página fraudulenta en la que te piden el teléfono y te dan un código de verificación. El objetivo es vincular un dispositivo externo a la cuenta de la víctima y escribir así a sus contactos sin autorización.

Consejos en caso de haber recibido el mensaje y no haber seguido sus instrucciones

El organismo ha explicado los pasos a seguir en caso de que se haya recibido el mensaje, pero no se hayan seguido las instrucciones del mismo:

No acceder al enlace ni facilitar el número de teléfono u otros datos en la página.

ni facilitar el número de teléfono u otros datos en la página. Comprobar la petición llamando a la persona que te ha enviado el mensaje.

llamando a la persona que te ha enviado el mensaje. No reenviar el mensaje ni el enlace.

el mensaje ni el enlace. Comunicarlo al INCIBE a través del siguiente enlace: guardar captura del mensaje y después, borrarlo.

Consejos en caso de haber recibido el mensaje y haber seguido sus instrucciones

Cerrar la página y no seguir con las instrucciones : el INCIBE afirma que haber abierto el enlace o escrito tu número no equivale, por sí solo, a haber autorizado la vinculación, pero conviene revisar los dispositivos vinculados y estar atento a nuevos mensajes sospechosos.

: el INCIBE afirma que haber abierto el enlace o escrito tu número no equivale, por sí solo, a haber autorizado la vinculación, pero conviene revisar los dispositivos vinculados y estar atento a nuevos mensajes sospechosos. Mantener actualizado tanto el sistema operativo como WhatsApp: si se han descargado archivos, instalado aplicaciones o detectado comportamientos extraños, revisar el dispositivo y usar una herramienta de seguridad adecuada para el sistema.

En el caso de que se haya vinculado un dispositivo o ya se hayan empezado a enviar mensajes desde nuestra cuenta, hay que cerrar las sesiones abiertas que no se reconozcan, avisar a nuestros contactos por otro canal, conservar las pruebas y reportar el fraude, activar la verificación en dos pasos y comprobar que ha cesado la actividad.

Y en el caso de que se haya enviado dinero, hay que contactar inmediatamente con la entidad bancaria para explicar lo sucedido y pedir que se intente detener o recuperar el pago, conservar los mensajes y justificantes de las operaciones y presentar una denuncia ante la Policía.