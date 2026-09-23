La nueva función que prepara WhatsApp para los que odian los audios: tú hablas y la otra persona lo recibe escrito

WhatsApp vuelve a realizar un cambio en su plataforma. Ahora, la app de mensajería está desarrollando una función en la que el destinatario que reciba un audio, lo hará en forma de texto. Es decir, los audios se convertirán al instante en mensajes de texto. Al margen de avances que ya conocíamos, como mencionar a todos los integrantes de un grupo escribiendo "@todos" en el chat, lo cual permite notificar de forma simultánea a los integrantes de un grupo, o crear un grupo nuevo utilizando como base otro ya existente, la app está creando esta opción para que las palabras se conviertan en texto antes de enviar el mensaje.

Esta novedad permite simplificar la escritura al dictar contenidos directamente a la aplicación sin que el destinatario tenga que escuchar un audio, es decir, solo 'leer lo que se hable'. La plataforma añadirá un nuevo acceso directo, como el de tomar fotografías o grabar un audio (opción que no será eliminada), situado en la barra del chat. Una opción que estará disponible tanto en conversaciones individuales como en grupos. Pese a que los usuarios tengan la versión de esta actualización, aún no está habilitada, ya que por el momento está en desarrollo. Además, WhatsApp tampoco ha anunciado fecha de lanzamiento.

¿Cómo funcionará la nueva actualización de WhatsApp?

Cuando se utiliza por primera vez, el sistema muestra una introducción explicativa y solicitará elegir el idioma de preferencia. La pantalla mostrará un indicador para grabar el mensaje, revisar el texto y decidir si enviarlo o descartarlo. Básicamente, como si del dictado de voz del teclado del móvil se tratara. Además, una ventaja es que la nueva opción se podrá usar sin estar conectado a internet. Y es que, tal como ha informado WhatsApp, la privacidad del usuario está presente en todo momento, ya que preserva el cifrado de extremo a extremo.

A diferencia de lo que ocurre con los mensajes de voz tradicionales, el destinatario no escuchará el audio ni la voz del remitente y no sabrá cómo se ha enviado el mensaje, es decir, solo verá el resultado final, que es el mensaje de texto. Básicamente, se trata de una alternativa para aquellos que prefieren leer a escuchar.