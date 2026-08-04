WhatsApp añade tres funciones muy esperadas para los grupos: así cambian desde hoy

WhatsApp sigue ampliando las funciones de su plataforma y ha lanzado una nueva actualización centrada en los chats de grupo. Después de habilitar recientemente las llamadas de voz y vídeo en su versión de "WhatsApp Web", la aplicación introduce ahora varias novedades destinadas a facilitar la comunicación y la organización entre los miembros de las conversaciones grupales.

Entre los principales cambios destacan las mejoras en las encuestas. A partir de ahora, los usuarios podrán configurar una fecha y hora de finalización para la votación, ocultar la identidad de quienes participan para que sean anónimas y editar la pregunta durante los 15 minutos posteriores a su creación.

Una nueva forma de mencionar en los grupos de WhatsApp

Otra de las funciones más esperadas es la incorporación de la mención "@todos", una herramienta ya presente en aplicaciones como Slack o Discord, que permite notificar de forma simultánea a todos los integrantes de un grupo.

Eso sí, WhatsApp ha establecido una limitación para evitar un uso excesivo en las conversaciones más numerosas. En los grupos con más de 32 participantes, únicamente los administradores podrán utilizar esta mención, mientras que el resto de usuarios tendrá la posibilidad de configurar cómo recibe estas notificaciones o incluso silenciarlas.

Crear un nuevo grupo será más rápido

La actualización también incorpora una opción para crear un grupo nuevo utilizando como base otro ya existente. Desde el menú de configuración del chat aparecerá la opción de "crear un grupo similar", que añadirá automáticamente a los mismos participantes.

Una vez generado el nuevo grupo, los usuarios podrán eliminar a los contactos que no deseen mantener e incorporar nuevos miembros, evitando así tener que añadir a cada persona de forma manual.

Estas novedades se suman a otras mejoras introducidas por WhatsApp a comienzos de este año para los chats grupales, como el historial de mensajes, las etiquetas para identificar a los miembros y los recordatorios de eventos.