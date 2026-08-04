Así es La Mareta: la residencia oficial en la que Pedro Sánchez pasará sus vacaciones hasta finales de agosto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya está de vacaciones. El líder del Ejecutivo comenzó el sábado sus vacaciones de verano en Lanzarote, donde aterrizó a las 13:07 horas (hora canaria) para alojarse en la residencia oficial de La Mareta, situada en la localidad de Costa Teguise.

A bordo de un avión Falcon del Ejército del Aire, Sánchez aterrizó en el aeropuerto César Manrique y llegó al recinto oficial en una furgoneta. Desde 2020 es el lugar elegido por el presidente para disfrutar de sus vacaciones de verano, aunque también ha ido en alguna Semana Santa o en Navidad.

Más de 10.000 metros cuadrados y 10.000 euros al mes de mantenimiento

La Mareta pertenece al Gobierno desde 1989. Fue construida por el rey Hussein I de Jordania a finales de los años 70 y uno de sus hijos la utilizó para su luna de miel. El rey jordano se la regaló al rey Juan Carlos I y este, a su vez, la cedió a Patrimonio Nacional. Posteriormente, en 2015, el inmueble se puso al servicio de los intereses turísticos de España por deseo expreso del rey Felipe VI.

La Mareta tiene más de 10.000 metros cuadrados de superficie, bungalows independientes, piscina privada, jardines, canchas deportivas, helipuerto... Una residencia en la que también se han alojado la Familia Real y otros altos cargos del Estado. También se han hospedado jefes de Estado o de Gobierno internacionales, como los cancilleres alemanes Helmut Kohl y Gerhard Schröder, el presidente de la URSS Mijail Gorbachov o el presidente checo Václav Havel.

Una zona de exclusión de navegación frente a la costa

Esta residencia de lujo cuenta con una arquitectura de clara influencia canaria. Esto se debe a que fue decorada por el artista lanzaroteño César Manrique. Requiere un mantenimiento mensual de 10.000 euros y ha sido reacondicionada en varias ocasiones.

Está previsto que Pedro Sánchez permanezca en La Mareta hasta finales de agosto, ya que, según publica el Diario de Lanzarote, Capitanía Marítima de Las Palmas ha establecido una zona temporal de exclusión a la navegación frente a la costa del municipio lanzaroteño de Teguise desde este sábado hasta el próximo 24 de agosto por motivos de seguridad.