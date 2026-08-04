El paro sube en julio y el Gobierno lo achaca a la regularización de migrantes: "Es un incremento inusual"

Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el paro registrado subió en 19.517 personas en julio en relación con el mes anterior (+0,85%). Explica que esta subida "atípica" responde a una reacción cada vez menor a la estacionalidad y una reducción del promedio de bajada tras la reforma laboral, aunque se pueden percibir otras razones detrás.

Tras la subida de julio, el número total de desempleados se sitúa en 2.311.499, la cifra más baja en este mes desde 2007. Con esto, se vuelve a superar la cifra de los 2,3 millones de parados de la que bajó en junio por primera vez en 18 años.

No obstante, el aumento del desempleo registrado el mes pasado es el más alto desde julio de 2008, cuando España estaba inmersa en la crisis financiera y la subida fue de más de 36.400 parados. Desde entonces, y excluyendo el año presente, el paro solo ha aumentado en el mes de julio en una ocasión, 2022, cuando se incrementó en 3.230.

El paro registrado aumentó en España durante el mes de julio en casi 20.000 personas, una cifra que rompe con la tendencia habitual de los meses de verano protagonizados por el turismo y la hostelería. El dato ha llamado especialmente la atención porque coincide con un nuevo récord de afiliación a la Seguridad Social. El sistema suma ya más de 22 millones de cotizantes tras ganar cerca de 41.700 afiliados durante el último mes.

El efecto de la regularización de migrantes

El Gobierno atribuye parte de este comportamiento atípico al proceso extraordinario de regularización de migrantes que se encuentra en marcha. Según la explicación ofrecida por el Ejecutivo, miles de personas que ya residían y trabajaban en España han pasado a tener acceso a las oficinas de empleo y a figurar en los registros oficiales de desempleo, algo que antes no podían hacer.

De hecho, el incremento más destacado se produce en el colectivo denominado "sin empleo anterior", donde se registraron 8.268 personas más, un aumento del 3,6% que el propio Gobierno vincula a este proceso de regularización.

Yolanda Díaz ha declarado en redes sociales que "este incremento es inusual y se debe, principalmente, al proceso de regularización por el que a muchas personas migrantes se les han reconocido derechos". Recalca que, "aunque veamos un aumento, es una buena noticia para el país".

Más desempleo, pero también más afiliados

La aparente contradicción entre el aumento del paro y el crecimiento del empleo se explica porque ambas estadísticas miden fenómenos distintos. Mientras el paro contabiliza a quienes se inscriben como demandantes de empleo, la afiliación refleja cuántas personas están trabajando y cotizando.

En este sentido, julio dejó un nuevo máximo histórico de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social. El colectivo supera ya los 3,5 millones de ocupados y representa el 15,6% del total de cotizantes en España.

El Ejecutivo también sostiene que la estacionalidad tradicional del mercado laboral ha cambiado en los últimos años como consecuencia de la reforma laboral, lo que estaría alterando los patrones habituales de contratación y desempleo durante los meses de verano.

Por su parte, Sánchez celebra estos datos, afirmando que "el ritmo de creación de empleo se acelera y su calidad mejora en todos los grupos de edad y actividades profesionales". Aun así, el incremento del desempleo es el mayor registrado en un mes de julio desde 2022. Entonces el paro también aumentó, aunque lo hizo en unas 3.000 personas, muy por debajo del dato conocido ahora.

El desempleo creció en los sectores de servicios y construcción, además del colectivo sin empleo anterior. Territorialmente, el paro solo bajó en Andalucía, Extremadura y Cantabria.

De esta forma, el mercado laboral español deja una fotografía poco habitual: más personas inscritas en las listas del paro, pero también más trabajadores cotizando que nunca. Por su parte, el Gobierno lo relaciona directamente con el proceso de regularización extraordinaria de migrantes y con los cambios que está experimentando la estructura del empleo en España.