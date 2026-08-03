Por qué sube tanto la luz este lunes 3 de agosto: horas más baratas y recomendaciones de los expertos para no disparar el gasto

El precio medio de la electricidad en el día de hoy alcanza los 150,1 €/MWh, lo que supone un incremento de 43,9€ respecto al precio medio del día anterior, que fue de 106,2 €/MWh. Esta fuerte subida cae en lunes, día en que tradicionalmente repunta la demanda, además de ser el primer lunes de agosto, fecha en la que el calor no perdona.

Se espera que a partir de las nueve de la noche suba el precio de manera destacada, especialmente las franjas de 21:00 - 22:00 con un precio de 201.97 €/MWh y 22:00 - 23:00, alcanzando 203.01 €/MWh.

Las razones detrás del encarecimiento

En pleno verano y tras superar la cuarta ola de calor, el precio de la luz alcanza uno de los precios más altos de lo que llevamos de año. Son varias las causas que explican este fenómeno, entre las que se encuentra, obviamente, la subida de las temperaturas y, por ende, el aumento en el uso del aire acondicionado.

Sin embargo, hay otros factores a tener en cuenta, como que las altas temperaturas reducen la eficiencia de los paneles solares y aumentan las pérdidas en las redes de transporte eléctrico. A ello habría que sumar el encarecimiento del gas natural en los mercados internacionales.

Aunque España cuenta con una elevada penetración de energías renovables, las centrales de ciclo combinado siguen siendo determinantes para fijar el precio final de muchas horas del día, especialmente cuando cae la producción solar al atardecer.

Como resultado, se puede observar gran diferencia entre las horas centrales del día y los períodos nocturnos, cuando la demanda aumenta y una buena parte de la producción fotovoltaica desaparece.

Precio de la luz, hoy 3 de agosto

00:00 - 01:00, 182,92 €/MWh

01:00 - 02:00, 179,92 €/MWh

02:00 - 03:00, 173,97 €/MWh

03:00 - 04:00, 165,99 €/MWh

04:00 - 05:00, 162,24 €/MWh

05:00 - 06:00, 166,1 €/MWh

06:00 - 07:00, 181,92 €/MWh

07:00 - 08:00, 183,6 €/MWh

08:00 - 09:00, 183,42 €/MWh

09:00 - 10:00, 171,66 €/MWh

10:00 - 11:00, 173,85 €/MWh

11:00 - 12:00, 115,4 €/MWh

12:00 - 13:00, 98,19 €/MWh

13:00 - 14:00, 85,2 €/MWh

14:00 - 15:00, 82,25 €/MWh

15:00 - 16:00, 80,2 €/MWh

16:00 - 17:00, 88,22 €/MWh

17:00 - 18:00, 100 €/MWh

18:00 - 19:00, 115,27 €/MWh

19:00 - 20:00, 139,45 €/MWh

20:00 - 21:00, 173,15 €/MWh

21:00 - 22:00, 201,97 €/MWh

22:00 - 23:00, 203,01 €/MWh

23:00 - 24:00, 194,42 €/MWh

Qué recomiendan los expertos

Ante esta situación, los especialistas sugieren adaptar los hábitos de consumo para reducir el impacto en la factura:

Utilizar lavadoras, lavavajillas y secadoras entre las 13:00 y las 17:00 horas.

Evitar, en la medida de lo posible, el uso de grandes electrodomésticos entre las 20:00 y las 23:00 horas.

Programar la carga de vehículos eléctricos en las horas de menor demanda.

en las horas de menor demanda. Mantener el aire acondicionado entre 25 y 26 grados para reducir el consumo.

para reducir el consumo. Consultar diariamente los precios horarios si se tiene contratada la tarifa regulada PVPC.

Los consumidores acogidos al PVPC son quienes notan con mayor rapidez estas variaciones, aunque desde la reforma de la tarifa regulada una parte del precio está vinculada a mercados de futuros para suavizar las oscilaciones más bruscas. Aun así, las diferencias entre horas siguen siendo significativas y pueden marcar varios euros de diferencia en la factura mensual.

Con la previsión de que continúen las altas temperaturas durante los próximos días, los analistas no descartan que el precio de la electricidad siga mostrando una elevada volatilidad a lo largo de la primera semana de agosto.