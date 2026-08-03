Última hora de la crisis migratoria en Ceuta: Marruecos reconoce 40.000 entradas de migrantes y 11 muertos en su territorio
Ceuta trata de recuperar la normalidad mientras el Gobierno ya ha instalado las boyas que prometió Sánchez como barrera visual.
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Las barreras de contención instaladas por el Gobierno ya están "plenamente" operativas
El Ministerio del Interior ha informado este domingo de que las barreras de contención instaladas este sábado, 1 de agosto, en la zona de El Tarajal, en Ceuta, se encuentran ya "plenamente operativas". En un mensaje difundido a través de sus canales oficiales, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha señalado que la Guardia Civil se ocupa de manera permanente de la protección de estas barreras a través del canal intermedio de navegación.
Asimismo, ha indicado que el Instituto Armado también garantiza que se lleven a cabo las labores de mantenimiento y conservación que sean necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de esta infraestructura.
Las barreras fueron instaladas este sábado en la zona fronteriza de El Tarajal, donde la Guardia Civil mantiene un dispositivo permanente de vigilancia y control. Según ha explicado esta mañana el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, se ha incrementado la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas hasta alcanzar casi 3.000 agentes y militares, que permanecerán en Ceuta "el tiempo que sea necesario".
La Comunidad Musulmana de Melilla agradece al Rey su "interés, sensibilidad y cercanía"
La Comunidad Musulmana de Melilla ha remitido este domingo una carta al Rey Felipe VI en la que expresa su agradecimiento por el "interés, la sensibilidad y la cercanía institucional" demostrados por el jefe del Estado con motivo de los recientes acontecimientos registrados en Ceuta y Melilla.
En la misiva, fechada este 2 de agosto, la entidad manifiesta su "más sincero agradecimiento" por el comunicado emitido por la Casa del Rey y por el contacto mantenido con los presidentes de ambas ciudades autónomas durante la reciente crisis migratoria. Según señala, estas actuaciones poseen "un extraordinario valor institucional y humano", especialmente en un momento en el que la ciudadanía "necesita sentir el respaldo y la presencia de las instituciones que representan la unidad y permanencia de España".
La Comunidad Musulmana subraya asimismo la importancia estratégica, histórica y geopolítica de Ceuta y Melilla como frontera sur de España y de la Unión Europea, destacando que ambas ciudades afrontan desafíos permanentes que requieren "la atención y el compromiso de todas las instituciones del Estado".
Marruecos reconoce 40.000 entradas de migrantes y 11 muertos en su territorio
Marruecos reconoció este domingo que unas 40.000 personas llegaron a la frontera en dirección a la ciudad de Ceuta y otras 1.135 a Melilla y admitió 11 muertos en territorio, diez de ellos ahogados. El Ministerio de Interior afirmó en un comunicado que Marruecos "seguirá siendo, según lo prometido con sus socios, un socio fiable y responsable, comprometido a fortalecer la cooperación y la coordinación internacionales".
Además, el país magrebí atribuye los hechos a una serie de factores superpuestos: "la explotación sesgada del espacio digital, la promoción de información engañosa, el papel de las bandas de trata de personas y las interpretaciones erróneas de los datos legales y administrativos, que apuntaban a la ilusión de la posibilidad de acceder al espacio europeo con facilidad y sin consecuencias".
Las autoridades tomaron un "enfoque proactivo e integral, aumentando los grados de vigilancia y movilización, mejorando la preparación de varios intereses de seguridad y autoridades territoriales e intensificando el control terrestre y marítimo", según precisó el ministerio. La Fiscalía marroquí ha abierto "una investigación judicial sobre diversos actos y hechos asociados a estos eventos" con el fin de "revelar las responsabilidades y organizar los efectos jurídicos" concluye el comunicado.
Centenares de ceutíes se concentran ante Delegación Gobierno contra "la invasión"
Centenares de ceutíes se concentraron a última hora de la noche de este domingo contra la "invasión" producida por la entrada de más de 60.000 personas a través del espigón fronterizo de la aduana del Tarajal.
La convocatoria, a través de las redes sociales, ha reunido a más de 400 personas, según han informado fuentes policiales, las cuales han estado durante más de una hora frente a la Delegación del Gobierno en señal de protesta. "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", "Ceuta unida, no dividida" o "menos excusas y más acción" han sido algunas de las consignas de los reunidos en la céntrica Plaza de los Reyes.