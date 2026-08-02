El Papa León XIV expresa su preocupación por la crisis migratoria en Ceuta y pide soluciones "de paz, estabilidad y justicia"

El Papa León XIV ha trasladado su preocupación por la "alarmante situación" que atraviesa la ciudad autónoma de Ceuta por la crisis migratoria y ha expresado su deseo de que se encuentren "soluciones de paz, estabilidad y justicia", tras el rezo del ángelus dominical desde el Palacio Apostólico del Vaticano.

Hasta este domingo 2 de agosto de 2026, el Gobierno ha cifrado en 72 los migrantes fallecidos cuando trataban de cruzar a Ceuta desde Marruecos desde la entrada masiva que produjo la llegada de más de 60.000 personas a la ciudad.

Aunque el Ejecutivo aún no ha ofrecido datos definitivos, está acelerando la tramitación de los expedientes de las personas que han entrado de forma irregular en la ciudad autónoma con el objetivo de ejecutar los retornos "lo antes posible".

Llamamiento por la paz

Asimismo, el Papa ha hecho un llamamiento a seguir rezando por la paz para que cesen las guerras en el mundo y se encuentren soluciones diplomáticas a los conflictos.

"Recordemos a todas las víctimas de las hostilidades, sobre todo a los más débiles e indefensos: niños, ancianos y enfermos. Que el Señor dé consuelo a quienes sufren y bendiga la obra de quienes llevan ayuda y consuelo", ha señalado.