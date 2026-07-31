Pérez-Reverte estalla contra la gestión en política exterior tras la crisis migratoria en Ceuta: "Somos el hazmerreír"

El escritor y periodista español Arturo Pérez-Reverte se ha pronunciado sobre la crisis migratoria que vive Ceuta desde este jueves y que ya ha dejado al menos 57 muertos. "Lo que opino es que en política exterior somos el hazmerreír de Europa, África, Asia, América y Oceanía".

La última crisis migratoria que afrontó España fue en 2021, cuando llegaron a las costas de nuestro país unos 12.000 inmigrantes. Este episodio, sin embargo, ha sido mucho mayor: los datos hablan de al menos 60.000 entradas, aunque el Ministerio del Interior asegura que ya habrían regresado a Marruecos unas 48.000 personas.

Aun así, la situación es crítica para los ceutíes, que permanecen encerrados en sus casas por temor a salir a las calles. Tampoco tienen dónde comprar alimentos ni bebidas porque los establecimientos permanecen cerrados, por lo que una parte se ha visto obligada a tomar un ferry hasta Algeciras en busca de víveres.

Así se lo contaba una pareja a Europa Press, al afirmar que tienen que alimentar a su hijo pequeño: "Hemos visto que en Mercadona había una avalancha, y estábamos sin comida y sin leche para mi hijo". Han dejado a su hijo de cinco años a cargo de familiares, y tienen intención de volver este sábado a Ceuta una vez hayan podido hacer una compra con todo lo necesario.

Las miradas puestas en Melilla

Como en Ceuta, Melilla también está sufriendo las consecuencias de esta crisis migratoria. Y aunque es cierto que no al mismo nivel, los últimos datos confirman que se han producido varios intentos de cruzar la frontera a pesar de que permanece cerrada.

Según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno a Onda Cero Melilla, hay un dispositivo "preparado para responder a los distintos escenarios que puedan producirse, adaptando la respuesta operativa en función de la situación".