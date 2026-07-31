El impactante testimonio de un vecino de Ceuta tras la crisis migratoria: "La ciudad es un desierto lleno de zombis"

"Ceuta es un desierto lleno de zombis". Este es el resumen de Carlos Guerrero, vecino de la ciudad y propietario de un bar que se ha visto obligado a cerrar ante la gravedad de la situación. "Esto es una invasión", relata a Onda Cero. "Están por la calle, te intentan robar, están intentando comer, beber...".

Y es que, aunque la situación se ha estabilizado durante la jornada de este viernes, el escenario sigue siendo delicado para los ceutíes. "Esta mañana he ido a Mercadona y ha tenido que cerrar (...) Algunos están volviendo porque están viendo que aquí lo único que van a pasar es hambre y sed".

Estamos desprotegidos

Según los últimos datos oficiales, más de 40.000 migrantes habrían vuelto a Marruecos. Aun así, el caos sigue reinando en Ceuta: "He abierto el bar esta mañana y he tenido que cerrarlo. Nos han llamado racistas porque no les atendemos (...) Entran en manada y, una vez que entran dentro del bar, empiezan a quitar todo lo que pillan. Estamos desprotegidos".

Carlos recuerda, igual que otros habitantes, que los ciudadanos permanecen encerrados en sus casas por miedo a salir a la calle. "En la calle solo están ellos y la Policía, son los únicos (...) Mañana Dios dirá", confiesa.

Viaje en ferry para hacer la compra

De hecho, hay constancia de que numerosos vecinos y turistas ya han abandonado la ciudad con destino a la Península, principalmente en ferry hacia Algeciras. "Hemos visto que en Mercadona había una avalancha, y estábamos sin comida y sin leche para mi hijo", relata una vecina en declaraciones a Europa Press. Ha dejado a su hijo de cinco años a cargo de familiares, y tienen intención de volver este sábado a Ceuta una vez hayan podido hacer una compra con todo lo necesario.

Estábamos sin comida y sin leche para mi hijo

Entre los afectados también se encuentran turistas. Ahmed, ciudadano español, y su pareja, Wesal, viven en Bruselas (Bélgica) y habían decidido pasar sus vacaciones en Ceuta, pero ante la inseguridad que han presenciado en las calles, han adelantado su vuelta a casa.

"No hemos podido comprar comida ni bebida. Mi mujer tiene miedo", ha relatado Ahmed, que ha contado a esta agencia que planeaban quedarse en la ciudad hasta el próximo día 5 de agosto. "España se queda en mi corazón, volveré a Ceuta cuando aseguren que esto no pasa de nuevo".