Sánchez reprocha las críticas de Italia por la crisis migratoria en Ceuta y esta suspende el espacio Schengen con España

Ante la crisis migratoria desatada en Ceuta, Pedro Sánchez ha respondido con firmeza al Gobierno italiano de Giorgia Meloni al afirmar que Italia recibe más del doble de llegadas de inmigrantes irregulares que España. Así lo ha afirmado en X a través de datos de Frontex: "La solidaridad y la empatía son opcionales. El respeto a los tratados europeos y a los datos, no".

El jefe del Ejecutivo señala que, entre 2021 y 2026, por Italia han entrado 478.600 inmigrantes irregulares; por los Balcanes occidentales, 340.600; por Grecia, 259.800, mientras que por España han accedido 234.760 y por la frontera oriental, solo 48.000.

"No es tiempo de dividir, es tiempo de seguir construyendo una UE fuerte y unida", ha indicado ante las críticas recibidas por el gobierno de Meloni, que ha suspendido el acuerdo de libre circulación Schengen de la Unión Europea con España por la crisis de Ceuta.

Inmigración masiva

La líder italiana dijo que las imágenes que llegaban desde Ceuta eran "impactantes" y a su juicio demuestran que "la inmigración ilegal descontrolada supone una amenaza real para la seguridad de las fronteras de Europa".

La primera respuesta del Ejecutivo se produjo por boca del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que convocó al embajador de Italia en España para protestar por la propuesta de excluir a España del espacio común europeo.

Por su parte, Sánchez ha defendido su política migratoria en una comparecencia desde Ceuta que, según ha dicho, ha logrado reducir las llegadas de migrantes irregulares en los últimos años.

Sin embargo, otros socios europeos han respaldado la propuesta italiana contra España, como la primera ministra de Dinamarca, la socialista Mette Frederiksen, que instó a la Unión Europea a "valorar todas las opciones, incluida la suspensión de la cooperación de Schengen".

Francia ofrece ayuda, pero refuerza fronteras

Francia también se ha pronunciado ante la gravedad del asunto y ha ofrecido a Sánchez "toda la ayuda necesaria" para enfrentar la crisis migratoria. "Aplaudo la cooperación en curso con Marruecos, que ya ha permitido hoy más de 40.000 retornos de Ceuta a Marruecos. Los ministros del Interior están en contacto para asegurar un seguimiento estrecho de la situación".

El mandatario galo ha dejado claro que Ceuta "no se beneficia de la libre circulación hacia el resto del espacio Schengen", aunque afirma que ya ha solicitado "al ministro del Interior que refuerce los controles en nuestra frontera con España si fuera necesario: cuatro unidades de fuerzas móviles, aviones y drones están desplegados".