"No hay mafias, que no nos engañen": expertos cuestionan la explicación del Gobierno sobre la avalancha de Ceuta

La explicación del Gobierno, que coincidió con la de Marruecos, sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta ha encontrado voces críticas entre expertos y analistas conocedores de la realidad marroquí.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió a la acción de las mafias de tráfico de personas y a la desinformación difundida tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre los menores migrantes. "Esto exige una de las condenas más rotundas, particularmente a las mafias que engañan a muchos jóvenes", afirmó el jefe del Ejecutivo.

Durante una intervención en La Sexta, Ignacio Cembrero fue tajante al negar que las mafias desempeñaran un papel en la llegada de decenas de miles de personas a la ciudad autónoma.

"No hay mafias detrás del que llega a nado a Ceuta o detrás del que camina por el espigón. (...) En lo que ha sucedido en Ceuta, repito, no hay mafias. Que no nos engañen, por favor", afirmó.

El periodista matizó que las organizaciones criminales sí operan en otras rutas migratorias, como las travesías en patera, donde los migrantes pagan por cruzar el mar, pero insistió en que ese no fue el caso de la crisis vivida en Ceuta.

"Los servicios de inteligencia lo sabían"

Cembrero también puso en duda que las autoridades españolas desconocieran lo que estaba ocurriendo antes de la entrada masiva. A su juicio, tanto el CNI como otros cuerpos de información disponían de señales suficientes para anticipar el movimiento.

"Por supuesto que los servicios lo sabían. Si yo, modesto periodista, el día 25 y sobre todo el 26 empecé a recibir mensajes desde Ceuta y desde la provincia de Tetuán indicando que estaban sucediendo cosas extrañas, ¿cómo quienes tienen muchos más medios no iban a tener esa información?", señaló.

Según su análisis, la información llegó a Madrid, aunque considera que el Ejecutivo pudo ignorarla al confiar en que la relación con Marruecos impediría un episodio de estas características.

Elisa Beni: "No hay ni un solo dato"

En la misma línea se expresó Elisa Beni durante su intervención en Por Fin de Onda Cero. La periodista aseguró que "no hay ni un solo dato" que permita sostener la versión de las mafias defendida por el Ejecutivo.

"No hay ni un solo dato que indique que ninguna mafia de tráfico de personas estuviera detrás del movimiento de masas que asaltó Ceuta. El presidente del Gobierno se quedó solo afirmando que se trataba de un problema de inmigración masiva y echándole la culpa a las mafias y al Tribunal Supremo", afirmó.

Beni sostuvo además que el relato del Gobierno coincide con el difundido por Marruecos y planteó dudas sobre que las autoridades marroquíes desconocieran la movilización de decenas de miles de personas.

La periodista recordó que el rey Mohamed VI se encontraba esos días en su residencia de Rincón del Mdiq, a unos veinte kilómetros de la frontera del Tarajal, y argumentó que los importantes dispositivos de seguridad desplegados en la zona difícilmente podrían haber pasado por alto el desplazamiento masivo hacia Ceuta.

"¿Alguien se cree que los sistemas de protección y seguridad que cubrían totalmente la zona para la seguridad del rey no se dieron cuenta del movimiento? No solo lo vieron, sino que si continuó fue porque se lo consintieron", aseguró.