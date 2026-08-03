Reanudada la circulación de la alta velocidad entre Madrid y el Levante tras la "presencia de una persona en las vías" del túnel Atocha-Chamartín

Adif ha tenido que interrumpir la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y el Levante, debido a la presencia de una persona en las inmediaciones de las vías del túnel que conecta las dos principales estaciones madrileñas, Chamartín y Atocha.

La incidencia fue reportada por Adif a las 10.11 horas de este lunes, aunque Renfe informaba a las 11.14 horas que la circulación había sido restablecida, por lo que los trenes de larga distancia ya están reanudando o, en su caso, iniciando la marcha progresivamente hacia sus destinos.

Este mismo lunes, la circulación de los trenes de Media Distancia y de la R2 de Rodalies en Cataluña ha tenido que ser también interrumpida por el arrollamiento de una persona en un punto de paso no autorizado entre Cunit y Sant Vicenç de Calders.

Tras la autorización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los trenes de Media Distancia han reanudado posteriormente la circulación en este tramo y ya están recuperando progresivamente sus frecuencias de paso habituales. En Rodalies se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera.