Ya puedes reservar tu nombre de usuario en WhatsApp: para qué sirve y pasos para hacerlo

El número de teléfono es un dato personal que compartirlo puede suponer un gran paso. Es por eso que, hay personas que prefieren chatear sin tener que dar el número, es decir, como si de la mensajería directa de Instagram se tratase. Es por eso que la aplicación WhatsApp ha presentado la opción de los nombres de usuario, un sistema en el que mediante un nombre identificador, la persona puede chatear con otras personas sin la necesidad de dar el número de teléfono.

Hasta ahora, para hacer uso de WhatsApp el número de teléfono había sido la pieza central, era necesario para crear la cuenta y, además, otros usuarios podían así 'encontrarnos'. Lo que cambia ahora con la integración de los nombres de usuario es la segunda parte, no hará falta dar el número para chatear, simplemente, cuando esta opción esté disponible, se podrá contactar con las personas sin que haya que dar nuestro número. Aunque, por el contrario, sí que hará falta el número de teléfono para crear la cuenta en la app de mensajería.

Comienzan las reservas de nombre: cómo hacerlo

La propia aplicación plantea esta nueva opción como una medida de privacidad para situaciones cotidianas como, por ejemplo, ser añadido a un grupo con gente desconocida. De momento solo se puede reservar el nombre, ya que WhatsApp aún no ha activado la opción de manera oficial. Los pasos para hacer la reserva del nombre son:

Tener instalada la última versión de la aplicación .

. Entrar a Ajustes .

. Presionar la opción Cuenta .

. Meterse en Nombre de usuario.

Una vez activada esta opción, y si se comparte el contacto mediante el nombre de usuario, cuando se envíen mensajes a una persona por primera vez, no verán el número de teléfono si se tiene activado el nombre de usuario escogido. Con esa opción, cuando la reserva esté abierta, se podrá elegir el nombre que más adelante se pretenda usar una vez que la opción se active de manera general. La propia aplicación avisará a los usuarios cuando esté disponible la nueva modalidad de 'chateo'.