La huelga de Renfe obliga a cancelar 320 trenes este lunes: estos son los servicios mínimos

La huelga convocada por el Sindicato Ferroviario (SF) provocará el próximo lunes 29 de junio la cancelación de un total de 320 trenes de Renfe en plena operación salida del verano. El ministerio de Transportes ha publicado unos servicios mínimos que dejará activos 262 convoyes de Alta Velocidad y Larga Distancia, permitiendo el 73% de la movilidad habitual, 420 trenes de Media Distancia, operando solo el 65% y, por el lado de Cercanías, su operativa se reducirá a la mitad y solo ofrecerá el 75% del servicio regular en horas punta.

Ante esta situación, Renfe ofrece a los viajeros la posibilidad de viajar en el tren más próximo a su horario original o, si así lo prefieren, cambiar o cancelar el billete sin ningún coste a través de sus canales habituales de venta.

La huelga convocada por el SF

Esta jornada de huelga responde a la primera de las dos huelgas de 24 horas que se van a producir en Renfe debido al desacuerdo del Sindicato Ferroviario con el futuro de Renfe Mercancías. Estos consideran que la empresa está reduciendo su actividad y poniendo en riesgo el empleo de la plantilla.

Esta es la primera de las dos jornadas de huelga previstas, ya que el siguiente paro de 24 horas está convocado para el próximo 15 de julio.