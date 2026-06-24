Nuevo caos ferroviario en plena ola de calor: viajeros atrapados durante horas sin aire acondicionado ni información

Una nueva jornada de incidencias ferroviarias ha vuelto a poner en evidencia las carencias del servicio en uno de los principales ejes de transporte del país. En plena ola de calor, con temperaturas extremas en el sur, decenas de pasajeros han quedado atrapados durante horas en trenes detenidos, sin aire acondicionado, sin agua y sin información clara. La Brújula con Rafa Latorre ha recogido en directo los testimonios de algunos de los afectados, que relatan escenas de desconcierto, improvisación y abandono.

Las incidencias registradas en varias líneas ferroviarias, especialmente en el trayecto Madrid-Sevilla, han dejado este martes escenas de caos, retrasos prolongados y pasajeros atrapados en condiciones extremas. Los testimonios de algunos de los afectados denuncian falta de información, ausencia de soluciones y situaciones límite en plena ola de calor.

"Nos han dicho que nos busquemos la vida"

Uno de los afectados, Manuel Ángel Prieto, viajaba de Madrid a Huelva cuando su tren quedó detenido en Córdoba durante varias horas. Según relata, la situación se volvió insostenible por las altas temperaturas y la falta de aire acondicionado.

"No hay aire acondicionado ni nada. Estamos sobreviviendo como podemos"

El tren permaneció parado entre dos y tres horas sin que se ofrecieran soluciones claras. Inicialmente, se les indicó que la avería se resolvería de forma inminente, pero finalmente los pasajeros fueron obligados a abandonar el convoy.

"Nos han dicho que literalmente nos busquemos la vida, que pidamos un taxi y que pongamos la factura a nombre de Renfe"

Prieto describe además una estación colapsada, con cientos de viajeros procedentes de distintos trenes afectados por la misma incidencia. Según explica, la prioridad se centró en personas mayores o con discapacidad, mientras el resto de pasajeros quedaban a la espera sin alternativas claras.

El testimonio apunta a un problema generalizado en la línea, con múltiples trenes desviados o interrumpidos. "Había una brutalidad de pasajeros", asegura, en una escena marcada por la desorganización y la falta de información.

La incidencia, provocada por un fallo en la electrificación de la vía, obligó a interrumpir la circulación en uno de los corredores ferroviarios más transitados del país, agravando la situación en plena temporada estival.

"Ni agua, ni explicación, ni solución"

También se vio afectada la periodista de Antena 3 Mariló Carvajal, que vivió otra de las incidencias en el trayecto entre Córdoba y Sevilla. Su tren quedó detenido durante más de una hora sin información clara sobre lo ocurrido.

"No sabíamos qué pasaba. La avería iba para largo y no nos daban solución", expuso.

Carvajal denuncia que, pese a las altas temperaturas, no se proporcionó agua a los pasajeros ni alternativas inmediatas. La situación se prolongó durante horas hasta que finalmente se activó un plan de transporte alternativo.

"Una niña a mi lado ha preguntado por botellas de agua porque hacía muchísimo calor y nada, ni agua, ni solución, ni explicación"

Viajes de minutos convertidos en odiseas

Lo que debía ser un trayecto de menos de una hora acabó convirtiéndose en una travesía de más de cuatro. Tras permanecer detenidos, los pasajeros fueron trasladados parcialmente en tren y posteriormente en autobús hasta su destino final.

"Hemos llegado a Sevilla casi a las 23:00 de la noche"

La solución ofrecida, según explica, fue improvisada y tardía. En un primer momento, incluso se les planteó que fueran familiares o conocidos quienes recogieran a los viajeros en mitad del trayecto.

Los testimonios coinciden en señalar la falta de previsión y de asistencia en un contexto especialmente delicado, con temperaturas extremas en buena parte de Andalucía. La combinación de trenes detenidos, ausencia de climatización y escasa información ha generado una fuerte indignación entre los afectados.