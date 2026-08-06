Vivas anuncia que Felipe VI visitará Ceuta: "La hará porque el Rey cumple sus compromisos"

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha asegurado este jueves que Felipe VI visitará la ciudad autónoma, aunque por el momento no existe una fecha fijada para ese viaje. Tras reunirse con el monarca en el Palacio de Marivent, en Palma, ha afirmado que el rey mantiene su compromiso con Ceuta y se ha mostrado convencido de que acabará materializándolo.

"El rey está comprometido con la visita a Ceuta y la hará porque el rey cumple con sus compromisos", ha declarado el presidente ceutí al término del encuentro, en el que ambos han abordado la grave situación que atraviesa la ciudad tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

El anuncio ha llegado en un momento de especial sensibilidad política y diplomática, ya que una visita del jefe del Estado a Ceuta siempre ha sido considerada un asunto delicado por las históricas reivindicaciones de soberanía de Marruecos sobre la ciudad autónoma.

"Ceuta vive uno de los momentos más difíciles de su historia reciente"

Durante su comparecencia, Vivas ha trasladado al rey un diagnóstico muy duro sobre la situación que atraviesa la ciudad, que, a su juicio, todavía no ha logrado recuperarse del impacto provocado por la entrada masiva registrada los pasados 30 y 31 de julio.

"No exagero cuando digo que Ceuta está viviendo uno de los momentos más difíciles de su historia reciente", ha afirmado.

El presidente ha recordado que alrededor de 80.000 personas irrumpieron en la ciudad en apenas tres días, una cifra que equivale prácticamente a toda la población de Ceuta. "Es como si en el conjunto de España entraran en 24 horas 50 millones de personas", ha ejemplificado para reflejar la magnitud del episodio.

Una ciudad que sigue sin volver a la normalidad

Según ha explicado Vivas, aunque buena parte de las personas que cruzaron la frontera han regresado voluntariamente a Marruecos, todavía permanecen en Ceuta entre 3.000 y 6.000 personas, una cifra que no puede concretarse porque los servicios de Extranjería continúan con las labores de identificación.

A ello se suma, ha señalado, el colapso de los centros de acogida para adultos y menores, una situación que ha derivado en una crisis humanitaria de gran envergadura.

El presidente también ha trasladado la preocupación de la ciudadanía. "Los ceutíes se sienten inseguros", ha afirmado, al explicar que muchos vecinos se preguntan si una situación similar puede volver a repetirse y consideran que la frontera continúa siendo vulnerable.

El respaldo del rey, clave para recuperar la confianza

Vivas ha querido destacar especialmente el apoyo recibido por parte de Felipe VI durante la reunión mantenida en Marivent. Según ha explicado, el monarca le pidió que trasladara a todos los ceutíes un mensaje de cercanía y respaldo institucional en un momento especialmente complicado para la ciudad.

A su juicio, además de recuperar la normalidad y reforzar la seguridad de la frontera, Ceuta necesita un "rearme anímico" que permita devolver la confianza a sus ciudadanos e impulsar su desarrollo económico.

"Estoy convencido hoy más que nunca de que contamos con el apoyo de Su Majestad el Rey", ha asegurado.

"Ceuta es España hasta la médula"

En la parte final de su intervención, Vivas ha querido lanzar un mensaje dirigido al conjunto del país. "Ceuta no es un problema para el resto de España", ha afirmado, antes de reivindicar el papel de la ciudad como ejemplo de convivencia entre personas de distintos credos, culturas y orígenes.

"Ceuta lleva el amor a España en el ADN. Ceuta es España hasta la médula", ha defendido.

El presidente también ha expresado el pesar de la ciudad por las víctimas mortales que ha dejado la avalancha migratoria, una cifra que, según ha señalado, podría superar el centenar entre los fallecidos localizados en aguas españolas y los que habrían perdido la vida en el lado marroquí.