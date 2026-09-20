Un muerto y tres heridos en un tiroteo en Alzira (Valencia)

Una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas de bala en un tiroteo entre dos clanes familiares ocurrido esta madrugada en el municipio valenciano de Alzira, según han informado fuentes de la Policía Nacional. Los cuerpos de seguridad han señalado que, por estos hechos, han sido detenidas cuatro personas.

Los hechos se han producido alrededor de las cuatro de la madrugada en el barrio de L'Alquerieta en Alzira cuando, por circunstancias no precisadas, se ha producido el tiroteo entre las dos familias.

A consecuencia del mismo ha fallecido una persona de 56 años y otras tres han sufrido heridas de bala, aunque según las fuentes no corren peligro, y uno ha sido intervenido y los otros dos dados de alta.

La Policía ha detenido por estos hechos a cuatro miembros de la misma familia, según las fuentes, que han indicado que la persona fallecida pertenece o otro clan familiar.

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