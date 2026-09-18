Caos en el traslado de los migrantes en Ceuta al puerto: el cordón policial no puede contener a la multitud y lanza disparos al aire
Cuando los primeros grupos han alcanzado la zona de la playa de Benítez, donde se encuentra otro de los asentamientos, se han unido a las personas que permanecían allí, incrementando el número de migrantes que avanzaban hacia el puerto y provocando momentos de tensión cuando una multitud ha salido corriendo.
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Robles visita la sede del CNI para condecorar a personal, tras la polémica por los avisos sobre Ceuta
La ministra de Defensa, Margarita Robles, preside este viernes una entrega de distinciones a personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), tras la polémica por los avisos sobre el salto masivo a Ceuta de inmigrantes procedentes de Marruecos a finales de julio, según consta en la agenda de la titular del Ministerio.
La ministra ha defendido la labor de los servicios de inteligencia en el marco de la crisis de Ceuta en todo momento, e incluso permaneció como la única miembro del Ejecutivo que mantuvo que hubo avisos previos al salto, frente a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y media docena de ministros que afirmaron que no hubo tales informes.
La desclasificación de documentos relativos a los sucesos en la ciudad autónoma mostró que el CNI alertó a la Delegación del Gobierno ceutí y a la Guardia Civil vía WhatsApp, pero Moncloa incidió en que esos mensajes no fueron alertas "formales", afeando a la inteligencia española que no elevara la advertencia cuando era "su competencia y responsabilidad".
Tensión en el traslado de los inmigrantes de las playas del Trampolín y Benítez al dispositivo del Puerto de Ceuta
El traslado de buena parte de los migrantes que permanecen en los asentamientos de las playas del Trampolín y Benítez ha comenzado a primera hora de este viernes. Las fuerzas y cuerpos de seguridad acompañan a una multitud hacia el dispositivo del Puerto, donde solo caben 1.800 personas pese a que se estima que entre las dos playas hay más de 4.000. Por este motivo se han producido momentos de tensión ya que algunos migrantes comenzaron a correr y fue necesario el refuerzo de Policía Nacional.
El operativo ha arrancado pasadas las 6:30 horas de este jueves con el despliegue de varias patrullas de la Guardia Civil en la playa del Trampolín para proceder a su agrupamiento y posterior traslado hacia el nuevo dispositivo de acogida habilitado en el puerto.
El operativo ha registrado momentos de tensión y falta de control durante el inicio desplazamiento. Cuando los primeros grupos han alcanzado la zona de la playa de Benítez, donde se encuentra otro de los asentamientos, se han unido a las personas que permanecían allí, incrementando considerablemente el número de migrantes que avanzaban hacia el recinto portuario.