Caos en el traslado de los migrantes en Ceuta al puerto: el cordón policial no puede contener a la multitud y lanza disparos al aire

Robles visita la sede del CNI para condecorar a personal, tras la polémica por los avisos sobre Ceuta

La ministra de Defensa, Margarita Robles, preside este viernes una entrega de distinciones a personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), tras la polémica por los avisos sobre el salto masivo a Ceuta de inmigrantes procedentes de Marruecos a finales de julio, según consta en la agenda de la titular del Ministerio.

La ministra ha defendido la labor de los servicios de inteligencia en el marco de la crisis de Ceuta en todo momento, e incluso permaneció como la única miembro del Ejecutivo que mantuvo que hubo avisos previos al salto, frente a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y media docena de ministros que afirmaron que no hubo tales informes.

La desclasificación de documentos relativos a los sucesos en la ciudad autónoma mostró que el CNI alertó a la Delegación del Gobierno ceutí y a la Guardia Civil vía WhatsApp, pero Moncloa incidió en que esos mensajes no fueron alertas "formales", afeando a la inteligencia española que no elevara la advertencia cuando era "su competencia y responsabilidad".