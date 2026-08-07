Cómo conseguir gafas homologadas para ver el eclipse: estos son los puntos donde las reparten gratis

A pocos días del eclipse solar total del próximo 12 de agosto, miles de personas buscan ya las gafas homologadas necesarias para observar el fenómeno sin poner en riesgo su vista. Ante la gran demanda, administraciones públicas, ayuntamientos y entidades colaboradoras han puesto en marcha repartos gratuitos en distintos puntos de España.

Desde el Gobierno, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Grupo Social ONCE han anunciado el reparto de forma gratuita de dos millones de gafas seguras para ver el eclipse total de sol. La ONCE distribuirá 1,7 millones entre sus más de 23.000 vendedores, a los que se les ha dado una horquilla de entre 60 y 100 gafas a cada uno. El objetivo es facilitar que cualquier ciudadano pueda seguir el fenómeno con seguridad, especialmente en las zonas donde la totalidad del eclipse será visible.

Además de este, habrá distintos puntos oficiales para hacerte con las gafas homologadas de manera gratuita y de esta forma, proteger la vista ante uno de los eventos astronómicos más destacados de lo que llevamos de siglo.

Dónde conseguirlas gratis

Las gafas homologadas para ver el eclipse se comercializan desde un euro en ópticas, farmacias y grandes superficies. Sin embargo, existen diversos establecimientos donde podrás conseguir las gafas gratis.

Además de los puestos de la ONCE, entre los lugares donde pueden recogerse gratuitamente destacan:

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) de Alcobendas y A Coruña.

Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.

Real Jardín Botánico de Madrid.

Parque de las Ciencias de Granada.

Museo de la Ciencia de Valladolid.

Ciutat de les Arts i les Ciències de València.

Planetario de Castellón.

Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia.

Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, entre otros.

Además, el Ayuntamiento de Madrid ha repartido 50.000 gafas en bibliotecas y espacios municipales como el Planetario de Madrid, el Museo de Historia, el Museo de San Isidro o los centros culturales de Conde Duque.

Dónde comprar gafas para el eclipse

Quienes no consigan una de las unidades gratuitas todavía pueden adquirirlas en distintos establecimientos. Las gafas para eclipses se venden en tiendas especializadas en astronomía, ópticas, farmacias, algunos supermercados y plataformas de comercio electrónico.

Eso sí, los especialistas recomiendan comprobar siempre que el producto esté certificado antes de comprarlo, especialmente en internet. Las únicas gafas aptas para observar un eclipse son aquellas que cumplen la norma internacional ISO 12312-2:2015. Esta referencia debe aparecer impresa en la montura o en una de las varillas del producto.