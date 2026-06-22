Captan a una pareja manteniendo relaciones sexuales mientras circulan por una carretera de Marbella

Una pareja ha sido captada manteniendo relaciones sexuales en el interior de un coche mientras este circulaba por carretera. A través de un vídeo difundido por redes sociales, los dos individuos aparecen sin ropa en el vehículo mientras uno de ellos maneja el volante.

Los hechos se han producido en una carretera de la Costa del Sol, concretamente de la ciudad de Marbella, y han provocado la reacción de miles de usuarios. Las imágenes, compartidas por la cuenta de Instagram @fuengirolasequeja, han sido grabadas desde otro vehículo.

Los hechos han generado el asombro y la indignación de miles de personas ante un hecho que pone en peligro la vida de multitud de personas en la carretera.

¿Cuáles son las consecuencias legales?

Este tipo de sucesos tienen consecuencias legales para los infractores. Y es que mantener relaciones con el coche en marcha puede ser considerado una falta grave por conducción temeraria, poniendo en peligro la seguridad vial.

En concreto, el conductor puede recibir una multa económica que oscila los 500 euros, así como puede suponer la pérdida de seis puntos en el carnet de conducir.