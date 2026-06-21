Última hora del Mundial de Fútbol 2026: España busca el triunfo en Atlanta

Tras el decepcionante empate sin goles en su debut ante Cabo Verde, la selección española está obligada este domingo a mejorar en Atlanta sus prestaciones frente a Arabia Saudí en busca de un triunfo que le despeje el camino a la siguiente fase.

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, asegura que sus futbolistas están "escocidos y picados" porque la "crítica injusta motiva más", por lo que no duda de una mejor versión de España este domingo en el segundo partido del Mundial contra Arabia Saudí, obligados a ganar.