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Última hora del Mundial de Fútbol 2026: España busca el triunfo en Atlanta

Los de Luis de la Fuente empezaron con mal pie al empatar sin goles ante Cabo Verde. La selección busca un triunfo ante Arabia Saudí que le facilite el camino a la siguiente fase.

ondacero.es

Madrid |

La plantilla de la selección española de fútbol durante un entreno.
La plantilla de la selección española de fútbol durante un entreno. | Agencia EFE

Tras el decepcionante empate sin goles en su debut ante Cabo Verde, la selección española está obligada este domingo a mejorar en Atlanta sus prestaciones frente a Arabia Saudí en busca de un triunfo que le despeje el camino a la siguiente fase.

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, asegura que sus futbolistas están "escocidos y picados" porque la "crítica injusta motiva más", por lo que no duda de una mejor versión de España este domingo en el segundo partido del Mundial contra Arabia Saudí, obligados a ganar.

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Luis de la Fuente: "Ahora hay que ganar"

Una de los posibles novedades con respecto al empate contra Cabo Verde (0-0) en el debut sería la entrada en el once de Lamine Yamal, aunque De la Fuente no ha confirmado nada. "Lamine está bien, es la mejor noticia, veremos el tiempo que consideramos oportuno. Está con unas ganas tremendas de hacer algo importante en este Campeonato. Lo más importante es cuidar la salud de Lamine", dijo sobre un Lamine para el que pidió no cargar de presión.

"Lo mejor para España será lo que decidamos antes del partido. Luego, cabrán multitud de interpretaciones. Veremos si nos interesa Lamine en el planteamiento inicial o después. Este partido es diferente (...) Ahora hay que ganar", ha dicho el técnico español.

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