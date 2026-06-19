La insólita escena de Borja Iglesias retenido por un vigilante de seguridad: “Soy jugador de la selección”

La expedición de la selección española en Chattanooga (Tennessee), ciudad elegida por la Real Federación Española de Fútbol para preparar y disputar la fase de grupos del Mundial 2026, está transcurriendo según lo esperado, salvo por el abrupto empate a cero frente a la cenicienta del grupo, Cabo Verde.

En el día libre otorgado por Luis de la Fuente, varios futbolistas se reunieron con sus familias, que se hospedan en un hotel cercano al de la Federación. Fue el caso de Borja Iglesias, que protagonizó una de las anécdotas más curiosas de la concentración de la selección española en Estados Unidos.

El delantero gallego vivió un momento tan inesperado como surrealista cuando un miembro del dispositivo de seguridad le impidió el acceso al hotel del combinado nacional al no reconocerlo como futbolista de España.

Borja Iglesias: "Soy jugador de la selección"

Fue precisamente al regresar de una comida junto a sus acompañantes cuando Borja Iglesias protagonizó la escena más llamativa del día, teniendo que insistir al empleado de seguridad para que le dejase pasar junto a sus compañeros.

El de seguridad no lo reconoció y le impidió la entrada durante varios minutos, lo que provocó las risas y la estupefacción de los presentes. "¡No le conoce!", exclamaba un aficionado.

"Soy jugador de la selección", explicaba el delantero, que tuvo que identificarse y solicitar la ayuda de miembros de la seguridad privada de la expedición española para demostrar que formaba parte del equipo nacional. Finalmente, todo quedó en una anécdota que provocó sonrisas entre los presentes y que ya se ha convertido en una de las historias más comentadas de la concentración española en Chattanooga.

Las imágenes, captadas por El Chiringuito de Jugones, ya se han hecho virales en redes sociales. Incluso algún internauta ha aprovechado para reclamar más minutos del 9 del Celta, ausente en la primera cita mundialista.

Respecto al resto de jugadores, algunos aprovecharon para visitar Nashville, a unas dos horas de distancia, mientras que otros realizaron actividades en el río Tennessee, jugaron al golf o recorrieron distintos puntos de Chattanooga. Incluso quienes tuvieron el día libre pasaron por el gimnasio o recibieron tratamiento de fisioterapia dentro del plan diseñado por el cuerpo técnico.