De la Fuente, señalado: ¿qué debe cambiar España en el partido ante Arabia Saudí?

El día después del empate ante Cabo Verde ha servido para que la expedición española pudiera volver a entrenar y estudiar y asimilar los errores cometidos durante el debut.

La imagen de España preocupó y el principal señalado en este sentido ha sido el seleccionador, Luis de la Fuente, al que se le ha criticado por algunas de las decisiones que tomó durante el partido.

La primera de ellas, la alineación. De la Fuente dio entrada a Gavi en banda izquierda, desnaturalizando su posición, por delante de hombres como Yeremy Pino, Dani Olmo o Alex Baena, que podrían haber actuado en ese costado en una posición bastante más natural para ellos.

Tampoco gustó la alineación de Ferran en banda derecha y se ha señalado al entrenador por la tardanza a la hora de hacer los primeros cambios ante la falta de ideas de la selección.

La posición de Pedri, más cerca de la base de la jugada en el Barça que en la selección, es otro de los debates abiertos, al igual que la elección de futbolistas como Rodri o Fabián, lejos de su mejor versión y que algunos apuntan que podrían ser suplentes en el segundo encuentro.

¿Qué debe cambiar España?

El próximo domingo, España tendrá la segunda cita del Mundial en un partido que se antoja importantísimo para superar la fase de clasificación ante Arabia Saudí, que mostró una buena imagen ante Uruguay logrando un meritorio empate.

Se prevé que la selección asiática no salga a encerrarse en defensa como hizo Cabo Verde, lo que daría más opciones a España para desplegar su mejor juego, pero las dudas sobre el estado físico de algunos jugadores puede hacer que De la Fuente tome decisiones importantes en relación al once titular.

No parece que Lamine Yamal y Nico Williams vayan a estar disponibles para jugar los 90 minutos, por lo que será interesante ver quién ocupa las bandas y si Pedri jugará junto a Rodri más cerca de la base dando entrada a Dani Olmo en la mediapunta.