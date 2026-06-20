Julia Otero critica a los que echan "fuego y gasolina" sobre el Gobierno desde 2023: "Ya no distinguimos en qué momento llegará el apocalipsis"

Los casos de presunta corrupción que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez han protagonizado una semana más la Sesión de Control en el Congreso. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enzarzaron el miércoles en un tenso cara a cara en el que el primero llamó "cobarde" al segundo y este respondió afeándole su "oposición destructiva".

Sobre esto ha reflexionado Julia Otero durante su columna inicial, en la que ha recordado que los "incendios verbales" contra el PSOE y el Gobierno no son algo actual, sino que llevan presentes desde el año 2023: "Empezaron tan pronto a calentarse y calentarnos que los ciudadanos no distinguimos en qué momento llegará el apocalipsis".

Para la presentadora de Julia en la onda, si hiciésemos caso a los vaticinios de la oposición, "deberíamos llevar tres años muertos" y, sin embargo, "muchos indicadores dicen exactamente lo contrario". Esto, en su opinión, hace que el objetivo pierda fuerza porque "cuando la alarma es permanente, deja de ser alarma para convertirse en un estribillo".

La columna de Julia

Pues eso, que hoy se acaba la primavera, aunque en algunos lugares de España ya han probado los 40 grados antes de la llegada del solsticio de verano.

Nos espera un verano de aúpa. Deseamos que el escarmiento de los incendios del 2025 haya funcionado como tal.

Incendios verbales hemos visto esta semana, cómo no, en el Congreso de los Diputados. En realidad, desde el verano del 2023 hay un sector echando fuego y gasolina sobre el Gobierno. Empezaron tan pronto a calentarse y calentarnos que los ciudadanos no distinguimos en qué momento llegará el apocalipsis.

Deberíamos llevar tres años muertos y muchos indicadores dicen exactamente lo contrario. Y, claro, cuando la alarma es permanente, deja de ser alarma para convertirse en un estribillo. Es el cuento de Pedro y el lobo y tiene el peligro de que algunos prefieran al lobo.

Ayer dijo Feijóo: "O Sánchez o yo, no hay más". Y tiene razón. Cuando llegue el momento, cuando sea, va a ser ese: Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo. No sea que pase como aquella viñeta de Forges en la que un líder decía muy enardecido a las masas: "O nosotros o el caos", y las masas respondían: "El caos".

Ya habrá tiempo de hablar de todo dentro de un rato; ahora doy los buenos días a la buena gente que ha venido a este programa a pasar la última mañana de la primavera.