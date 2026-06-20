Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Paraguay sorprende, Brasil golea a Haití y Marruecos sufre ante Escocia
Brasil se puso el traje de pentacampeón y no solo goleó a Haití por 3-0, sino que lo eliminó en una jornada en la que EEUU se clasificó a dieciseisavos de final tras vencer por 2-0 a Australia. Marruecos sufrió más de lo previsto para vencer a Escocia por la mínima y Paraguay dio la sorpresa ganando a Turquía también 1-0.
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La mejor versión de Vinícius aterriza en el Mundial 2026
Provocó el primer gol, sirvió el segundo y marcó el tercero. El Vinícius de Brasil ya se parece al Vinícius del Real Madrid. Irrumpió este viernes en la victoria por 3-0 contra Haití en Filadelfia. La Canarinha ha tenido que esperar 51 partidos del 7 para ver su mejor versión con la selección.
Desembarcó en el Lincoln Financial Field serio y concentrado, y se marchó por la puerta grande con una actuación completa en la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026. Fue una exhibición ante 68.324 espectadores que anhelaban al mejor Vini, aquel que rozó el Balón de Oro hace dos años.
Ya en el discreto debut frente a Marruecos fue el único que se salvó de la quema. Marcó el gol del empate con un latigazo en el flanco izquierdo del área y hoy volvió a sacar petróleo en la misma región.
Los haitianos lamentan derrota de su equipo ante el Brasil de sus sueños
Cientos de hinchas haitianos, vestidos con los colores de la bandera del país y ondeando estandartes, se congregaron la noche de este viernes en la Plaza Boyer, en Puerto Príncipe, para ver el encuentro entre Brasil y Haití correspondiente al Mundial de fútbol, y que terminó por goleada 3-0 de los suramericanos.
Entre ellos se encontraba Jean Émile Vilcent, un joven aficionado que presenció todo el partido. Vivió cada jugada con intensidad, oscilando entre la esperanza y la frustración a medida que transcurrían los minutos.
Al final del partido, su rostro reflejaba su decepción. "Esta derrota me duele profundamente", declaró a EFE, transcurridos pocos instantes del choque, que se celebró en Filadelfia, Estados Unidos.
Gustavo Alfaro: "Estábamos convencidos de que podíamos sacarlo adelante"
El seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, destacó este viernes el convencimiento de sus jugadores para el triunfo 0-1 ante Turquía en la segunda jornada del grupo D del Mundial, pese a jugar con 10 futbolistas toda la segunda mitad por la expulsión de Miguel Almirón.
"Estábamos convencidos, a pesar de todas las adversidades, de que podíamos sacarlo adelante", dijo Alfaro a la televisión paraguaya VS Sports tras el partido.
Montella, tras su eliminatoria del Mundial: "Hemos luchado hasta último suspiro"
El entrenador de la selección de Turquía, el italiano Vincenzo Montella, pidió este viernes perdón por el resultado que los deja fuera del Mundial y afirmó que está decepcionado por un duelo contra Paraguay en el que los jugadores turcos "lo han dado todo".
"El equipo ha demostrado su alma y ha luchado hasta el último suspiro", indicó el italiano, visiblemente afectado, en una rueda de prensas posterior al encuentro contra Paraguay en el que cayeron por 0-1 en el Estadio de la Bahía de San Franciso, en Santa Clara.
Montella dejó claro que no tiene nada en contra de los jugadores y lamentó la falta de fortuna de su equipo en los últimos compromisos.
A un día del milésimo partido, Brasil golea, EE.UU. avanza y se anota el gol más rápido
Brasil se puso el traje de pentacampeón y no solo goleó a Haití por 3-0, sino que lo eliminó, este viernes en una jornada del Mundial 2026 en la que Estados Unidos se clasificó a dieciseisavos de final tras vencer por 2-0 a Australia y el paraguayo Matías Galarza anotó a los 64 segundos el gol más rápido en lo que va del torneo en el triunfo por 0-1 contra Turquía.
Estados Unidos vence a Australia en un partido sólido de los de Pochettino
Los norteamericanos vencieron 2-0 a Australia y ponen pie y medio en los dieciseisavos de final del Mundial. Gran partido del equipo de Pochettino, que está demostrando estar a la altura del torneo.
Países Bajos se la juega ante Suecia
Los neerlandeses tienen que ganar ante Suecia si no quieren verse con medio pie fuera del Mundial. El empate ante Japón obliga a Países Bajos a llevarse los tres puntos ante una selección sueca que hizo los deberes contra Túnez, la cuarta selección del grupo.
Alemania y Costa de Marfil quieren los dieciseisavos
Tras ganar sus respectivos partidos en la primera jornada, las dos selecciones buscarán la victoria en uno de los partidos del Mundial hasta el momento. A las 22:00 horas arrancará el partido en Toronto, con dos países que quieren alcanzar grandes cosas en este torneo.