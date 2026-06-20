Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Paraguay sorprende, Brasil golea a Haití y Marruecos sufre ante Escocia

La mejor versión de Vinícius aterriza en el Mundial 2026

Provocó el primer gol, sirvió el segundo y marcó el tercero. El Vinícius de Brasil ya se parece al Vinícius del Real Madrid. Irrumpió este viernes en la victoria por 3-0 contra Haití en Filadelfia. La Canarinha ha tenido que esperar 51 partidos del 7 para ver su mejor versión con la selección.

Desembarcó en el Lincoln Financial Field serio y concentrado, y se marchó por la puerta grande con una actuación completa en la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026. Fue una exhibición ante 68.324 espectadores que anhelaban al mejor Vini, aquel que rozó el Balón de Oro hace dos años.

Ya en el discreto debut frente a Marruecos fue el único que se salvó de la quema. Marcó el gol del empate con un latigazo en el flanco izquierdo del área y hoy volvió a sacar petróleo en la misma región.