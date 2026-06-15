Por qué Uruguay tiene cuatro estrellas en su camiseta si solo ha ganado dos Mundiales

España afronta el Mundial de 2026 con la esperanza de colocar una nueva estrella en la camiseta. Tras el Mundial de 2010, la selección dirigida en aquel entonces por Vicente del Bosque inauguró en sus vitrinas un nuevo trofeo, la Copa del Mundo, permitiendo que la camiseta oficial pueda reflejar una estrella encima del escudo.

Y es que cualquier país que se alza como campeón tiene derecho a añadir esta estrella en su equipación. Es por ello que selecciones como Brasil, Alemania, Italia, Argentina y Francia, entre otras, recogen el número de mundiales obtenidos en este formato.

Sin embargo, dentro de esta tradición existe una excepción. Y es que la selección de Uruguay, que se enfrentará a España en la última jornada de la fase de grupos de este Mundial, posee cuatro estrellas en su camiseta. Lo curioso de ello es que el país solo ha ganado dos Mundiales en toda su historia, algo que levanta muchas dudas entre los aficionados.

¿Por qué Uruguay tiene cuatro estrellas?

El país sudamericano es uno de los más grandes de su continente. Y es que la selección ha sido capaz de conquistar hasta en dos ocasiones la Copa del Mundo, considerado el trofeo más importante a nivel de selecciones. En 1930, los uruguayos se proclamaron campeones del Mundo en la que fue la primera edición mundialista, para después volver a hacerlo en 1950. Tan solo Argentina y Brasil poseen mejor palmarés, lo que sitúa a los charrúa como el tercer país con mejor marca en Mundiales.

No obstante, a pesar de solo haber ganado dos ediciones, la selección muestra en su camiseta hasta cuatro estrellas, algo que carece de sentido para muchos. Y aunque parece no tener explicación, lo cierto es que la historia de Uruguay con las estrellas es especial.

Las dos estrellas restantes conmemoran los títulos de los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928. La FIFA organizó dos torneos olímpicos de fútbol enmarcados dentro de los Juegos Olímpicos de París y Ámsterdam, y en ambas ocasiones los sudamericanos se llevaron la medalla de oro.

Aunque estas medallas de oro no responden a la Copa del Mundo, la FIFA los contabilizó así por una sencilla razón. Antes de que se organizara el primer Mundial en 1930, la selección uruguaya ya había triunfado en dos competiciones que fueron consideradas equivalentes a un campeonato mundial.

Por ello, y gracias al permiso de la FIFA, Uruguay puede lucir estas cuatro estrellas. Y aunque la FIFA había exigido en 2021 que Uruguay quitara esas dos estrellas en cuestión, la Asociación Uruguaya de Fútbol presentó una reclamación que acabó dando la razón a la selección charrúa.