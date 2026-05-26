Así queda el Grupo H del Mundial 2026: España y Uruguay, dos campeonas del mundo que quieren soñar en grande

La ilusión de todo un país. La esperanza de todo aficionado al fútbol. La ambición de buscar la segunda estrella. La Selección Española de Fútbol llega al Mundial de 2026 como uno de los equipos más en forma del planeta. Vigente campeona de la Eurocopa y primera en las quinielas de las casas de apuestas, la generación más brillante de las últimas décadas tiene una cita con la historia.

Después de una clasificación plácida, donde los de Luis de la Fuente cumplieron sin mayores problemas y lograron un pleno de victorias, ahora es momento de la gran prueba de fuego. Será el primer Mundial para muchos, pero con la experiencia de haber conseguido grandes logros.

España disputará su decimosexta Copa del Mundo en busca de su segundo Mundial. Sudáfrica 2010 fue el culmen de una generación de futbolistas que parecían imbatibles y, 16 años después, esa sensación parece repetirse. De la mano de futbolistas como Lamine Yamal, Nico Williams, Rodri o Pedri, entre otros, La Roja es una de las más desequilibrantes del mundo.

Y aunque es muy favorita para quedar primera de grupo, su camino podría torcerse en el último encuentro de la fase de grupos ante Uruguay.

Uruguay, otra campeona del mundo

Sin duda, el gran rival de España en esta fase de grupos será Uruguay. La doble campeona del mundo será la primera prueba de la selección en este Mundial de 2026, un equipo capaz de generar problemas a través de su estilo físico e intenso. Uruguay selló su quinta clasificación mundialista consecutiva pero, su camino, fue irregular.

Los mejores resultados llegaron al inicio del clasificatorio, incluida una sorprendente victoria 2-0 ante Argentina, pero después vino una larga lista de nueve partidos con un solo triunfo antes de cerrar sin sustos. Es por ello que, a pesar de ser un equipo correoso y talentoso con jugadores como Fede Valverde, Darwin Núñez, Manuel Ugarte y Ronald Araujo, la Celeste no es favorita para vencer a España en ese duelo decisivo del Grupo H.

Por tanto, el objetivo del conjunto dirigido por Marcelo Bielsa será competir contra España y lograr la clasificación a los dieciseisavos del Mundial. Tras tres años de trabajo del técnico nacido en Argentina, su misión será mostrar esa solidez tan característica de los uruguayos de manera regular en todo el torneo.

Arabia Saudí quiere volver a ilusionarse

Arabia Saudí vuelve a una Copa del Mundo con la inercia de la famosa sorpresa ante Argentina en Qatar 2022. Los Halcones Verdes aspiran, por fin, a superar la fase de grupos y lograr un resultado histórico para el país. Y no será por motivación. Cuando el equipo selló su clasificación con un empate sin goles ante Irak, el gobierno premió a cada jugador y miembro del cuerpo técnico con cinco millones de riyales, es decir, aproximadamente un millón de dólares por persona.

Desde su debut mundialista en 1994, cuando llegó a octavos de final venciendo a Bélgica y Marruecos, Arabia Saudí no ha vuelto a repetir este avance. Por ello, la labor de Hervé Renard, técnico francés con un gran historial en selecciones africanas y asiáticas, buscará la fórmula para llevar a los saudíes lo más lejos en esta Copa del Mundo.

Cabo Verde se estrena en el mayor torneo de selecciones

Como cuarta selección del Grupo H se encuentra Cabo Verde. Tras un clasificatorio histórico, los Tiburones Azules lograron su billete al Mundial siendo el segundo país con menor población en clasificarse, solo por detrás de Islandia, que participó en 2018. Una clasificación que ya ha entrado en la historia del país pero que no será suficiente.

Cabo Verde afronta este Mundial con la ambición de competir ante sus tres rivales. La realidad es que nadie espera que pasen de ronda, pero el fútbol es tan impredecible que hasta lo más imposible puede darse.

Fechas y horarios

Jornada 1

España - Cabo Verde (15 de junio, 18:00 horas)

Arabia Saudí - Uruguay (16 de junio, 00:00 horas)

Jornada 2

España - Arabia Saudí (21 de junio, 18:00 horas)

Uruguay - Cabo Verde (22 de junio, 00:00 horas)

Jornada 3

Cabo Verde - Arabia Saudí (27 de junio, 02:00 horas)

Uruguay - España (27 de junio, 02:00 horas)