Uruguay, la Celeste de Bielsa con la vista en el largo plazo

URUGUAY – GRUPO H

Rivales en la fase de grupos: Arabia Saudita (15 jun., Miami), Cabo Verde (21 jun.) y España (26 jun., Guadalajara).

Arabia Saudita (15 jun., Miami), Cabo Verde (21 jun.) y España (26 jun., Guadalajara). Once tipo: Rochet; Nández, Araújo, Giménez, Olivera; Valverde, Ugarte, Bentancur; Pellistri, Darwin Núñez, Maxi Araújo.

Rochet; Nández, Araújo, Giménez, Olivera; Valverde, Ugarte, Bentancur; Pellistri, Darwin Núñez, Maxi Araújo. Clasificación: Cuarta en la eliminatoria CONMEBOL.

Cuarta en la eliminatoria CONMEBOL. Participaciones en el Mundial: 14.

14. Mejor posición en el Mundial: Campeona (1930, 1950).

Uruguay selló su quinta clasificación mundialista consecutiva con una contundente victoria por 3-0 ante Perú en el estadio Centenario, con goles de Rodrigo Aguirre, De Arrascaeta y Federico Viñas.

El camino, sin embargo, fue irregular: los mejores resultados llegaron al inicio, incluida una sorprendente victoria 2-0 ante Argentina en cancha de Boca, pero después vino una meseta de nueve partidos con un solo triunfo antes de cerrar sin sustos.

El proyecto Bielsa busca consolidarse

La gran apuesta de la federación uruguaya fue contratar a Marcelo Bielsa en mayo de 2023. El técnico argentino, admirado mundialmente por su filosofía de juego intensa y su metodología obsesiva, llega a este Mundial con tres años de trabajo acumulado.

Sin embargo, el equipo sigue mostrando desconexión: los últimos amistosos ante Inglaterra y Argelia terminaron 1-1 y 0-0, dejando sensación de equipo que todavía no ha encontrado su mejor versión.

La Celeste mantiene intacta su identidad competitiva, apoyada en una generación de futbolistas acostumbrados a la élite europea y a escenarios de máxima exigencia.

Uruguay tiene plantilla para competir contra cualquiera, pero necesita transformar el talento individual en un bloque más sólido y reconocible.

La estrella

La base del equipo está formada por futbolistas de primerísimo nivel: Federico Valverde (Real Madrid), Ronald Araújo (Barcelona), Manuel Ugarte (Manchester United) y Rodrigo Bentancur (Tottenham).

Pero el nombre propio es Federico Valverde. El centrocampista del Real Madrid es el motor del equipo: capaz de recorrer todo el campo, tiene una potencia física descomunal, visión de juego y llegada al gol.

Es el tipo de jugador que puede cambiar un partido él solo.

Darwin Núñez es el delantero titular, aunque llega al torneo con dudas físicas: ha acumulado muy pocos minutos en sus últimas semanas en el club y Bielsa tendrá que gestionar su puesta a punto.

En los costados, Facundo Pellistri y Maxi Araújo son rápidos y desequilibrantes. Y en el doble pivote, la pareja Ugarte-Bentancur es de las más sólidas del torneo, si ambos llegan en forma.

Fortalezas y debilidades

Uruguay es un equipo físico, intenso y muy organizado defensivamente. El estilo de Bielsa busca defender lejos del portero, presionar alto y transitar rápido hacia el ataque.

La dupla central Araújo-Giménez es una de las mejores del torneo.

El problema es la falta de un gol fiable: Darwin Núñez es irregular y la ausencia de un delantero de referencia consistente ha sido un problema recurrente.

En los amistosos previos, la selección mostró desconexión y Bielsa se demora en los cambios, lo que resta frescura al equipo en los tramos finales.

Uruguay tiene plantilla para ganarle a cualquiera, pero también puede quedar eliminado en la fase de grupos si los engranajes no encajan.

¿Hasta dónde llegará?

Uruguay tiene un grupo asequible excepto por España. El campeón de Europa es el rival complicado, pero Arabia Saudita y Cabo Verde son alcanzables.

Con su historia mundialista —dos títulos y cuarto puesto en Sudáfrica 2010— y la calidad individual de la plantilla, lo lógico es que pase de ronda.

Si Darwin, Valverde y compañía aparecen en el momento justo, la Celeste puede llegar lejos. Si no, puede ser una decepción.