Ancelotti da la sorpresa y convoca a Neymar para el Mundial 2026: la lista completa de Brasil

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, ha dado la sorpresa y ha convocado a Neymar Jr para el Mundial de 2026, que no juega con la selección desde 2023. El italiano también ha convocado a Vinicius Jr, Raphinha o Endrick. La lista ha sido anunciada en una ceremonia por todo lo alto, ante 700 periodistas de 14 países.

La convocatoria de Neymar ha sido una sorpresa, porque desde que Ancelotti cogió las riendas de la 'canarinha' hace un año, nunca había sido convocado. Sin embargo, en las últimas horas habían aumentado los rumores que hablaban de su posible participación en el mundial de Canadá, México y Estados Unidos que comienza el próximo 11 de junio.

En convocatorias anteriores, Ancelotti había dicho que solo convocaría a jugadores que estuvieran al 100% de sus condiciones, motivos que habían dejado a Neymar fuera de los diferentes partidos que la selección ha disputado hasta ahora, debido sobre todo, a las graves lesiones de rodilla que ha padecido.

Otras novedades de la lista

Otras sorpresas de la lista son el portero Weverton (Gremio)y el juvenil Rayan (Bournemouth), una de las grandes revelaciones del fútbol brasileño de los últimos tiempos. Por otro lado, la selección de Brasil tendrá tres bajas muy importantes: los delanteros Estêvão (Chelsea) y Rodrygo (Real Madrid), y el defensa Éder Militão (Real Madrid), debido a sus graves lesiones.

Los 26 elegidos por Ancelotti se concentrarán a partir del 27 de mayo en el centro de alto rendimiento que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tiene en Teresópolis, en la región serrana de Río, a unos cien kilómetros de la capital fluminense. Antes de la cita mundialista jugarán un amistoso contra Panamá el 31 de mayo y contra Egipto el 6 de junio.

Brasil tiene como objetivo conseguir su sexto mundial, después de los conseguidos en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002.

Lista completa de Brasil

Porteros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) y Weverton (Gremio).

Defensas: Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Leo Pereira (Flamengo) e Ibáñez (Al-Ahli).

Centrocampistas: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo) y Danilo Santos (Botafogo).