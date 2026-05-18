Fermín López se pierde el Mundial por una fractura en el pie

El jugador del FC Barcelona, Fermín López, ha sufrido una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y deberá pasar por quirófano. La lesión le coloca en una situación muy complicada de cara al Mundial de este año.

El centrocampista andaluz fue sustituido durante el descanso del partido disputado este domingo ante el Real Betis Balompié (3-1) que se celebró en el Spotify Camp Nou, partido correspondiente a la penúltima jornada de La Liga 2025/26, tras sufrir molestias en la primera mitad.

El club confirmó el tratamiento quirúrgico

En los próximos días, Fermín será sometido a una operación después de las pruebas médicas realizadas que confirmaban la fractura. A la espera de conocer los plazos exactos de recuperación, la lesión complica su disponibilidad para el Mundial al tratarse de una dolencia que suele requerir un periodo de baja prolongado. Pero, aproximadamente, estará mínimo de un mes o mes y medio en función de la lesión.

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El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, ofrece el lunes 25 de mayo la lista de 26 jugadores convocados para el Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. Un anuncio que tendrá lugar en el Espacio Movistar del Edificio Telefónica de Madrid, y cuando se verá si Fermín podrá estar o no, aunque sea en parte, en el Mundial que arranca el 11 de junio.