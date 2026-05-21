Cabo Verde, los Tiburones Azules que llegaron por primera vez

CABO VERDE – GRUPO H

Rivales en la fase de grupos: España (15 jun., Atlanta), Uruguay (21 jun.) y Arabia Saudita (26 jun.).

España (15 jun., Atlanta), Uruguay (21 jun.) y Arabia Saudita (26 jun.). Once tipo: Vozinha; Moreira, Logan Costa, Lopes, Sidny Cabral; Pina, Duarte, Monteiro; Mendes, Jovane Cabral, Willy Semedo.

Vozinha; Moreira, Logan Costa, Lopes, Sidny Cabral; Pina, Duarte, Monteiro; Mendes, Jovane Cabral, Willy Semedo. Clasificación: Primera del Grupo D africano (CAF), dejando atrás a Camerún.

Primera del Grupo D africano (CAF), dejando atrás a Camerún. Participaciones en el Mundial: 1 (debut).

1 (debut). Mejor posición en el Mundial: Debut.

Diez islas con apenas medio millón de habitantes y reclutando jugadores en una red social. El sueño de Cabo Verde se cumplirá el 15 de junio, cuando sus jugadores se presenten en Atlanta para medirse a una selección con estrella, España.

Será la continuidad al sueño firmado el pasado otoño, cuando 15.000 espectadores en el estadio de Praia disfrutaron de la victoria sobre Esuatini (3-0) que selló matemáticamente el billete a Norteamérica dejando atrás a Camerún.

Los "Tiburones Azules" ya saben cómo se las gasta una potencia africana.

Una selección construida desde la diáspora

La Federación de Cabo Verde encontró el filón en LinkedIn. Buscó el contacto de jugadores de origen caboverdiano y el resultado fue que futbolistas formados en Portugal o los Países Bajos respondieron a la llamada.

Así que, bajo el nulo bagaje internacional de la selección, encontramos a jugadores que forman parte de equipos como el Villarreal, el Benfica, el Trabzonspor o el Maccabi de Tel Aviv.

Seguramente, aunque no figuren en la lista final, suenen nombres como Bebé, exjugador del Rayo, o Duk, que pasó por el Leganés.

Cabo Verde se convierte en el segundo país con menor población clasificado a un Mundial, solo por detrás de Islandia (2018).

Su seleccionador es Pedro Leitão Brito, conocido como Bubista. Tuvo un efímero paso como futbolista en el Badajoz y lleva al frente de Cabo Verde desde 2020.

Como todos los equipos de nivel inferior, prioriza el concepto defensivo y la intensidad para recuperar el balón. Su principal arma será el corazón.

La estrella

Jovane Cabral es el máximo goleador del Estrela Amadora de la Liga portuguesa, donde por fin ha encontrado sitio después de varias cesiones desde el Sporting de Lisboa a equipos italianos como el Lazio y la Salernitana.

También pasó, sin éxito, por el Olympiakos.

Para el gol también cuentan con Willy Semedo, que brilla en Chipre con el Omonia Nicosia.

Y, de primer nivel —aunque lesionado durante gran parte de la temporada—, el central Logan Costa, que espera triunfar en el Villarreal.

Fortalezas y debilidades

La gran fortaleza es la organización defensiva y la intensidad que pide Bubista, sumadas a la cohesión de un grupo formado en su mayoría en Portugal y los Países Bajos.

El equipo ha demostrado una enorme capacidad competitiva pese a la falta de experiencia en grandes torneos.

La debilidad es evidente: ninguno de sus jugadores milita en los grandes clubes europeos, y el salto desde las eliminatorias africanas a un Mundial con España, Uruguay y Arabia Saudita en el grupo es enorme.

¿Hasta dónde llegará?

Nadie espera que Cabo Verde pase de la fase de grupos, y sería una sorpresa histórica si lo hiciera.

Pero su clasificación ya es el logro más grande de su historia futbolística.

El propio Bubista lo resumió bien: "Somos un país pequeño, pero solo es pequeño en el mapa. Un país pequeño con un gran corazón".

El objetivo es competir con dignidad y aprovechar la exposición mundial para seguir creciendo. Ya han ganado, solo por estar ahí.