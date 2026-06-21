Muere un niño de tres años en Mallorca tras ahogarse en una piscina

El niño de tres años de nacionalidad danesa que permanecía ingresado en el hospital Son Espases de Mallorca tras sufrir un ahogamiento en una piscina ha fallecido este sábado, han confirmado fuentes sanitarias este domingo.

El menor se encontraba en estado crítico tras sufrir un ahogamiento el viernes por la tarde en la piscina de una casa de campo del municipio mallorquín de Santa Margalida, alquilada a varias familias.

El accidente ocurrió sobre las 16.30 horas cuando, al parecer, el pequeño subió las escaleras de la piscina y cayó al agua sin que ningún adulto se percatara.

Tras advertir su ausencia, un familiar lo encontró hundido, lo sacó del agua e inició maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras llegaban los servicios de emergencia.

Hasta la vivienda se desplazaron agentes de la Policía Local de Santa Margalida, efectivos de la Guardia Civil, varias ambulancias y voluntarios de Protección Civil.

Los sanitarios lograron que el menor recuperara el pulso antes de su evacuación urgente.

Un helicóptero medicalizado del 061 lo trasladó al Hospital Universitario Son Espases en estado muy grave.