España - Arabia Saudí, en directo: sigue en vivo el Mundial 2026
Tras el decepcionante empate sin goles en su debut ante Cabo Verde, la selección española está obligada a mejorar en Atlanta sus prestaciones frente a Arabia Saudí en busca de un triunfo que le despeje el camino a la siguiente fase.
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La Selección España ya entrena en el césped del Atlanta Stadium
El combinado de Luis de la Fuente ya se encuentra realizando sus ejercicios de calentamiento antes de disputar su segundo partido de esta fase de grupos del Mundial ante Arabia Saudí. El encuentro se disputará en el mismo estadio en el que empató ante Cabo Verde en la primera jornada: el Atlanta Stadium.
También conocemos el once de Arabia Saudí
Este es el once inicial con el que Arabia Saudí empezará el encuentro ante España.
Titulares: Alowais, Saud, Alamri, Altambakti, Lajami, Moteb, Alkhaibari, Nasser, Musab, Salem y Feras.
MisterChip analiza el décimo día de Mundial
MisterChip nos comparte sus reflexiones acerca del décimo día de Mundial, en el que destaca la goleada de Países Bajos a Suecia, con la que enlaza 14 partidos sin perder en Copas del Mundo, o la gran sorpresa del día: el empate de Ecuador ante Curazao.
¡Cuatro cambios en el once titular!
Luis de la Fuente realizará cuatro modificaciones en su once titular respecto al encuentro inaugural ante Cabo Verde. Pedro Porro por Llorente, Dani Olmo por Fabián, Baena por Gavi y Lamine Yamal por Ferrán Torres.
El vestuario de la Selección ya está listo
Estas son las imágenes que la Selección Española ha compartido del vestuario en Atlanta apenas un par de horas antes de su compromiso ante Arabia Saudí. ¡Hoy vamos de rojo!
¡Ya hay once de España!
La Selección Española ya conoce los once jugadores que arrancarán de inicio para disputar la segunda jornada de la fase de grupos ante Arabia Saudí.
Titulares: Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal.
La afición de España conquista Atlanta
Los aficionados españoles que se encuentran en Atlanta ya se dejan notar por los aledaños del estadio alentando a la Selección.
¿Habrá novedades en el once de De la Fuente? Esto opina Alfredo Martínez
Alfredo Martínez comentaba durante el entrenamiento de la Selección Española del pasado sábado que podría haber novedades en el once titular. Nombres como Dani Olmo, Lamine Yamal o Pedro Porro podrían aparecer de inicio.
El golazo de Dani Olmo en el entrenamiento
El 10 de la selección española anotaba este golazo durante el entrenamiento de La Roja apenas unas horas antes del enfrentamiento ante Arabia Saudí. ¿Jugará de inicio? ¿Será capaz de replicarlo en esta segunda jornada?
¡Luis de la Fuente cumple años hoy!
¡Hoy es el cumpleaños del seleccionador Luis de la Fuente! Ojalá pueda celebrarlo con una victoria que acerque a España a la siguiente ronda del Mundial 2026.
Hoy arranca la segunda jornada para los grupos G y H
El España-Arabia Saudí abrirá la segunda jornada para los grupos G y H. Tras el partido de los de De la Fuente, será el turno de Uruguay y Cabo Verde, que se verán las caras a las 00:00 horas. De momento, el grupo de España es uno de los más igualados de la competición, ya que los cuatro combinados cuentan con un punto en su casillero.
El España-Arabia Saudí, en 5 focos
Más recorrido para Lamine Yamal...
El extremo Lamine Yamal y el cuerpo técnico de España tienen claro que no está para el encuentro entero. Quizá juegue sólo una parte, quizá una hora, pero no más allá de ese tiempo cuando se avecina el duelo contra Uruguay, las eliminatorias... No juega de inicio desde el pasado 22 de abril, cuando se dañó el bíceps femoral con su club, el Barcelona, frente al Celta de Vigo.
Y Nico Williams
Igual que Lamine Yamal, también se espera más tiempo sobre el campo para Nico Williams, también con la incógnita de si formará o no de inicio. En su caso jugó menos que su compañero en su reaparición del pasado lunes, cuando entró en el minuto 87. Ha estado menos tiempo sin competir que Lamine Yamal, puesto que su dolencia muscular fue el pasado 11 de mayo. Los dos son esenciales para Luis de la Fuente. Víctor Muñoz es baja por lesión.
La dirección de Rodri
Capitán, experiencia y jerarquía, es el momento también de Rodrigo Hernández como director sobre el terreno de juego de la selección española. Debe darle más ritmo que en el último duelo ante Cabo Verde desde el medio campo. Es la figura que debe guiar a España frente a Arabia Saudí, como creador y como medio centro por delante de la defensa. Para atacar y para contener los contragolpes. Y, sobre todo, para ser el líder, como ya lo fue en la Eurocopa 2024.
La pegada de España
Después de los 27 remates propuestos contra Cabo Verde, siete de ellos entre los tres palos y ningún gol, España debe afinar su pegada frente a Arabia Saudí en la segunda jornada del Mundial 2026. No sólo no hay excusas ni términos medios, sino que todo lo que no sea una victoria será un problema evidente rumbo a las eliminatorias. Si no es líder, se expone a un enfrentamiento inmediato con Argentina, la vigente campeona del mundo. Necesita la versión goleadora de Mikel Oyarzabal.
Los córner a favor
La estrategia a balón parado de España debe ser también un factor determinante en el partido de este domingo. El conjunto español tiene futbolistas de muy buen golpeo, como Pedri o Lamine Yamal, y rematadores indudables, como Aymeric Laporte o Mikel Oyarzabal. Es una destreza defensiva en la que sufre Arabia Saudí, a la que Uruguay le remató casi todos los saques de esquina.
El España-Arabia Saudí, en 11 números
- 1 vez nada más ha ganado Arabia Saudí en sus once partidos mundialistas ante conjuntos europeos, cuando se impuso por 1-0 a Bélgica en la edición de 1994. Ha perdido nueve de ellos y en ocho no marcó ningún gol.
- 2 victorias ha logrado España en sus últimos seis encuentros, por 3-0 ante Serbia y por 1-3 ante Perú, aunque igualó en los restantes cuatro: 0-0 con Cabo Verde, 1-1 con Irak, 0-0 con Egipto y 2-2 con Turquía.
- 3 precedentes existen entre España y Arabia Saudí, todos con victoria del equipo europeo, que se impuso por 1-0 en el Mundial 2006 y por 3-2, en 2010, y por 5-0, en 2012, en sendos amistosos.
- 5 partidos sin ganar de 6 disputados es el balance en 2026 de Arabia Saudí, con tres derrotas (0-4 contra Egipto, 2-1 frente a Serbia y 2-1 contra Ecuador), dos empates (0-0 con Senegal y 1-1 contra Uruguay) y una victoria (0-3 a Puerto Rico).
- 6 empates ha concedido España en sus últimos nueve encuentros en los Mundiales, en los que encadena cuatro duelos sin ganar: 1-1 con Alemania, 1-2 con Japón y 0-0 con Marruecos en 2022 más el 0-0 con Cabo Verde en 2026.
- 7 remates a portería sin gol contabilizó la selección española en su primer encuentro en el Mundial 2026 ante Cabo Verde, el pasado lunes.
- 8 goles en los últimos 7 partidos suma Mikel Oyarzabal con la selección española, en la que repetirá de nuevo de inicio frente a Arabia Saudí.
- 30 goles ha encajado Arabia Saudí en sus 20 partidos en fases finales de los Mundiales, con sólo cuatro triunfos.
- 59 días acumula Lamine Yamal sin ser titular, ni con el Barcelona ni con la selección española, desde su lesión muscular en el bíceps femoral del pasado 22 de abril ante el Celta en LaLiga EA Sports.
- 40,68 millones de euros, según la página web especializada Transfermarkt, es el valor de mercado de la selección de Arabia Saudí con sus 26 jugadores de la actual lista para el Mundial 2026 por los 1.220 millones de España.
Suspendida la Plaza Selección en Madrid por las altas temperaturas previstas
La Plaza Selección, instalada en la Plaza de Colón de Madrid con motivo del Mundial 2026, queda cancelada para la jornada del domingo 21 de junio debido a las altas temperaturas previstas durante el horario de celebración del partido entre España y Arabia Saudí, según informó este sábado la Real Federación Española de Fútbol.
La decisión ha sido acordada entre la RFEF y el Ayuntamiento de Madrid ante el aviso naranja activado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que prevé temperaturas de hasta 39 grados entre las 13:00 y las 21:00 horas, así como la activación de la Fase de Emergencia y Situación Operativa 1 del Plan de Actuación ante Altas Temperaturas del Ayuntamiento de Madrid (CALORMAD).
"Lo veréis mañana": Luis de la Fuente, sobre la titularidad de Lamine Yamal
Luis de la Fuente, seleccionador español, no desveló si Lamine Yamal será titular ante Arabia Saudí, en plena puesta a punto tras su lesión, pero sí que señaló que tienen "que pararle" para que haga "lo que hay que hacer a la altura de su proceso" mientras recupera "la sensación de ser Lamine Yamal".
"Lamine Yamal está bien. Es la mejor noticia. Veremos el tiempo que consideremos oportuno. Lo más importante es que está de vuelta y con unas ganas tremendas de hacer algo importante en este Mundial", dijo en rueda de prensa en la víspera del segundo partido del Mundial.
Luis de la Fuente: "Los jugadores están muy picados"
Luis de la Fuente, seleccionador español, aseguró este sábado que sus jugadores "están muy picados" por las críticas recibidas tras el empate inicial ante Cabo Verde (0-0) y que está "seguro" de que les va "a venir bien" para que la "cara del equipo" ante Arabia Saudí sea "totalmente diferente".
"No lo vemos como estar al borde del precipicio. Si el partido termina 2-0 o 3-0, haciendo exactamente lo mismo, el análisis exterior no hubiese sido el mismo. No hay ningún drama, solo que hay que ganar mañana y ya está. Pero no tenemos urgencia ni sensación de agobio", dijo en rueda de prensa.
España, obligada a mejorar ante Arabia Saudí
Quedan poco más de dos horas para que se dispute el segundo partido de la Selección Española en el Mundial 2026. Tras un decepcionante debut ante Cabo Verde, con un empate sin goles, los de Luis de la Fuente están obligados a mejorar en Atlanta sus prestaciones frente a Arabia Saudí en busca de un triunfo que le despeje el camino a la siguiente fase.