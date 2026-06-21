Cuándo juega España contra Uruguay en el Mundial 2026: horario y fecha del último partido de la fase de grupos

La selección de Luis de la Fuente cierra la fase de grupos del Mundial 2026 ante Uruguay, una de las selecciones con más historia del fútbol mundial y, sobre el papel, el rival más exigente del Grupo H.

Tras el empate sin goles frente a Cabo Verde en el debut, La Roja necesita reaccionar para llegar a la última jornada con opciones de asegurar el pase a las eliminatorias. El duelo contra Uruguay podría convertirse en un auténtico examen final para decidir no solo la clasificación, sino también el liderato del grupo.

Cuándo juega España contra Uruguay

El tercer y último encuentro de España en la fase de grupos del Mundial 2026 se disputará el próximo 27 de junio a las 02:00 horas de España. El escenario será el Estadio Akron de Zapopan (México), uno de los recintos elegidos para albergar partidos del torneo.

Como ocurre en todas las últimas jornadas de la fase de grupos, los encuentros se jugarán en horario unificado. Por ello, a la misma hora se disputará también el otro partido del Grupo H entre Cabo Verde y Arabia Saudí.

Dependiendo de los resultados de las dos primeras jornadas, el choque entre España y Uruguay podría decidir qué selección accede a las eliminatorias como primera clasificada del grupo.

Para cerrar el grupo, una selección dos veces campeona del mundo

Uruguay es una de las selecciones más históricas del fútbol internacional. La Celeste conquistó los Mundiales de 1930 y 1950 y sigue siendo uno de los equipos más competitivos del panorama mundial.

Los precedentes entre España y Uruguay en la Copa del Mundo reflejan una igualdad absoluta. Ambas selecciones se han enfrentado en dos ocasiones en un Mundial y los dos encuentros terminaron en empate.

El precedente más recordado se produjo precisamente en el Mundial de Brasil 1950. España y Uruguay empataron 2-2 en el encuentro previo al histórico "Maracanazo", resultado que permitió a los uruguayos mantenerse en la lucha por el título antes de derrotar a Brasil en el estadio de Maracaná y conquistar su segunda estrella.

Más reciente es el último enfrentamiento oficial entre ambas selecciones, correspondiente a la Copa Confederaciones de 2013. En aquella ocasión, España se impuso por 2-1 gracias a los goles de Pedro Rodríguez y Roberto Soldado, mientras que Luis Suárez anotó para el conjunto sudamericano.

España podría pasar de ronda incluso quedando tercera de grupo

Bajo el nuevo formato del Mundial 2026, los dos primeros clasificados de cada grupo accederán directamente a los dieciseisavos de final, una ronda inédita hasta ahora en la historia de la competición.

Además, los ocho mejores terceros de los doce grupos también obtendrán billete para las eliminatorias. Esto significa que España podría superar la fase de grupos incluso terminando en la tercera posición.

Para lograrlo, tendría que situarse entre los ocho terceros con mejor rendimiento del campeonato. En caso de igualdad de puntos, entrarían en juego criterios de desempate como la diferencia de goles, los tantos marcados o incluso el número de tarjetas recibidas.