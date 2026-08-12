Investigadores del Hospital de La Paz identifican la proteína clave que causa la agresividad y progresión del melanoma

El Instituto de Investigación del Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ) de la Comunidad de Madrid, en colaboración con un equipo de científicos de Estados Unidos, ha logrado un hito fundamental en la comprensión biológica del cáncer de piel más agresivo, según información de la Agencia EFE.

Tal y como detalla el avance del centro hospitalario, los investigadores han descubierto que la sobreexpresión de la proteína MAFG actúa como el motor principal que impulsa la malignidad y la progresión metastásica del melanoma.

Este tipo de cáncer se origina en los melanocitos, las células encargadas de producir la melanina que da color a la piel.

Hasta ahora, los mecanismos exactos que desencadenaban la transformación de un grupo de melanocitos normales, como los que forman un lunar o nevus, en un tumor letal presentaban grandes incógnitas para la comunidad médica oncológica.

Los ensayos preclínicos realizados en modelos animales durante esta investigación han arrojado resultados concluyentes, los cuales han sido revisados y aceptados para su publicación en la prestigiosa revista científica Nature. Según los datos que recogerá la publicación académica, la inhibición de la proteína MAFG impide drásticamente que las lesiones cutáneas benignas evolucionen hacia un diagnóstico maligno. Al bloquear esta molécula, los científicos observaron una reducción significativa y sostenida en la proliferación de las células tumorales, frenando en seco el avance de la enfermedad.

Uno de los mayores retos en la oncología actual es diseñar fármacos que ataquen exclusivamente al tumor sin generar toxicidad en el resto del organismo. En este sentido, el descubrimiento resulta excepcionalmente prometedor por su alta selectividad, ya que la proteína MAFG es estrictamente necesaria para la supervivencia del melanoma, pero su bloqueo no altera el funcionamiento fisiológico normal de los melanocitos sanos.

La interacción inédita con la proteína MITF

El trabajo trasciende el mero descubrimiento de un biomarcador y profundiza en la mecánica molecular del cáncer al describir, por primera vez, la interacción directa entre la proteína MAFG y el MITF (Factor de Transcripción Asociado a Microftalmia).

El MITF es conocido científicamente como el "regulador maestro" de los melanocitos, encargado de dictar su supervivencia y diferenciación.

La demostración de esta sinergia abre vías de estudio completamente inéditas en la oncología molecular, permitiendo comprender cómo el melanoma secuestra los mecanismos celulares para volverse invencible frente a ciertos tratamientos. Aunque este avance supone un cambio de paradigma clínico, el equipo científico advierte sobre la necesidad ineludible de continuar con ensayos clínicos para trasladar este conocimiento celular al desarrollo de terapias farmacológicas efectivas.