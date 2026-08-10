Cuándo quitarse las gafas durante el eclipse de Sol y qué hay que mirar: "Podemos y debemos quitárnoslas para disfrutar del momento"

España afronta con mucha ilusión la semana definitiva para observar el esperado eclipse total de Sol en agosto. Nuestro país se convierte en la tierra más privilegiada desde donde ver un evento astronómico único que comienza el trío de eclipses también en 2027 y 2028.

De ello, hablamos con Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional y del Real Observatorio de Madrid en Más de uno, donde admite que hay una "mezcla de nervios y emoción" antes del eclipse de este miércoles 12 de agosto. Con las nubes como principal punto que "preocupa", Bachiller recuerda que España ofrece "condiciones extraordinarias" para observar este evento por su "franja de totalidad tan extensa".

Por otro lado, señala que del 99,9% de ocultación del Sol hasta el 100%, la experiencia cambia completamente: "Es completamente diferente, este 0,1% contiene toda la diferencia que hay entre eclipse parcial y total. Esta diferencia es como el día y la noche, con el Sol parcialmente visible tenemos una enorme cantidad de luz y al 100% aparece un cielo y un paisaje distinto, irreales diría yo".

¿Y cómo prepararse ante tal evento? Rafael Bachiller destaca que no hay que "andar con improvisación", sino que conviene "tener muy bien pensado desde donde lo vamos a ver, que se vea bien el horizonte" y que, si el punto se encuentra en la totalidad del eclipse, es "preferible no desplazarse por ganar unos segundos".

Cómo actuar cuando el eclipse sea total: "Podemos y debemos quitarnos las gafas"

Sobre la protección de los ojos, Bachiller asegura que "podemos" y "debemos" quitarnos las gafas para el eclipse cuando alcance la totalidad: "Siempre hay que protegerse los ojos durante la parcialidad. Las gafas hay que quitarlas en el momento de la totalidad. Conviene mirar arriba lo que está pasando en el eclipse, ver la corona solar, y también ver a nuestro alrededor este crepúsculo que se va a crear. Es un crepúsculo extraño, uno que va a rodear el horizonte. Vamos a ver aparecer los planetas, como Venus, que está muy brillante, y quizás las estrellas más brillantes, pero no es una noche cerrada".

"Uno aparta la mirada del Sol, disfruta de la totalidad y, en cuanto aparece el primer destello importante, con la mirada separada del Sol, se las vuelve a colorar", recomienda el astrónomo.

Trío de eclipses: así serán los de 2027 y 2028

Una vez concluida este eclipse, Rafael Bachiller habla de las particularidades de los eclipses que están por venir. "En 2027 habrá otro solar total desde el sur de Andalucía y desde Ceuta y Melilla, y en 2028 uno anular desde buena parte de la Península. Cada uno diferente, cambia la duración, la geometría, las condiciones... No van a ser tres iguales".

Por último, asegura que el de 2027 tiene todas las papeletas para convertirse en "el eclipse del siglo", por la altitud del Sol y la duración del mismo, alrededor de cuatro minutos en los que se podrá ver el llamado 'anillo' solar: "Desde el punto de vista científico, las imágenes de la corona van a ser de mucha mayor calidad que las de este año, por el Sol tan alto".