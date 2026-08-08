"No van a mirar al sol": el mensaje de una veterinaria a los dueños de gatos ante el eclipse

El eclipse ha generado dudas entre algunos dueños de mascotas hasta el punto de que expertos en la materia, como la veterinaria especializada en medicina felina Ana Anglada, han recibido preguntas sobre si los gatos necesitan gafas homologadas para poder presenciar el fenómeno. "La gente se ha vuelto muy loca con el tema del eclipse", ha dicho en Como el perro y el gato.

"Me han llegado a preguntar si tenían que comprar gafas homologadas para el gato por el eclipse", ha explicado Anglada, que ha querido tranquilizar a los dueños de estos animales, pues tal y como afirma, los gatos no van a comportarse como las personas ante el fenómeno.

"Los animales no se van a quedar mirando como nosotros, como idiotas, porque si no tenemos cuidado, nos podemos quedar ciegos". En este sentido, Anglada ha sido clara sobre qué ocurrirá con los gatos durante el eclipse: "Los gatos no van a mirar al sol para ver el eclipse".

No van a mirar al sol para ver el eclipse

Es en este punto en el que vuelve a insistir para lanzar un mensaje de tranquilidad a los dueños de los gatos y, por qué no, de otros animales en general: "No os preocupéis, no va a pasar nada, no les va a pasar nada".

Aun así, recuerda que no todo es blanco o negro y que, al igual que los seres humanos, los animales pueden percibir que algo ha cambiado. "¿Que notarán algo? Seguro", ha señalado, antes de apelar al sentido común y advertir sobre la información que circula en torno al comportamiento de los animales durante estos fenómenos. "Hay que tener sentido común. Tenemos que tener en cuenta que hay muchos oportunistas en el mundo animal", pero recuerda que la responsabilidad pasa por cada uno de nosotros "al decidir si creerlo o no".

Precauciones a tomar

En cualquier caso, tal y como ha apuntado la especialista, aunque para los animales no exista riesgo como tal porque no se van a sentir atraídos a mirar el sol, los seres humanos sí debemos protegernos sin ninguna excepción ante este fenómeno astronómico.

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 recuerdan que para poder disfrutar del eclipse son necesarias las gafas homologadas con la certificación ISO 12312-2:2015. Insisten, por tanto, en que ninguno de los siguientes elementos es válido: "gafas de sol convencionales, radiografías, CDs/DVDs, cristales ahumados o filtros caseros; gafas 3D de cine o lentes oscuras sin certificación".