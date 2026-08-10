Estar en la franja de totalidad no basta: este es el error que debes evitar para disfrutar del eclipse sin problemas

El eclipse solar es el gran evento del mes de agosto. Millones de personas estarán pendientes del cielo el próximo miércoles 12 en el que será uno de los momentos astronómicos más importantes de la década. España podrá disfrutar del eclipse a la perfección durante entre 30 segundos y 1 minuto y 50 segundos, dependiendo desde donde se vea.

Sin embargo, existe una condición que muchas personas no tienen en cuenta y que podría arruinar la experiencia por completo. Y es que con el Sol tan bajo, cualquier obstáculo en dirección oeste se convierte en un problema. Una colina a un par de kilómetros, un bloque de pisos al final de la calle o una simple hilera de árboles pueden bastar para que el momento de la totalidad quede oculto.

Se trata de un riesgo que no aparece en los mapas de la franja, puesto que la información que facilitan tiene que ver con el lugar por donde pasa la sombra, pero no si desde el sitio elegido por cada ciudadano habrá una correcta línea de visión: Por ello, se puede estar en el centro exacto de la banda y no ver nada.

La importancia de elegir correctamente el lugar de visión

Elegir el sitio importa tanto como elegir la comarca. No obstante, lo que hay que buscar es un punto con el horizonte oeste-noroeste despejado, es decir, que la costa esté orientada al oeste y estar en lo alto de una loma o un llano amplio.

Además, otra de las recomendaciones es visitar el lugar antes del día, con el objetivo de cerciorarse que la visión será la correcta.

Las recomendaciones para elegir el mejor sitio

Teniendo en cuenta que la ubicación exacta es clave para disfrutar a la perfección del eclipse, estas son algunas de las recomendaciones para encontrar el mejor espacio posible:

Acudir a un lugar con un horizonte despejado.

Lejos de edificios , montañas o árboles que puedan bloquear la vista.

, montañas o árboles que puedan bloquear la vista. Con buenas previsiones meteorológicas : un cielo despejado es más importante que casi cualquier otro factor.

: un cielo despejado es más importante que casi cualquier otro factor. En un lugar accesible y seguro, donde puedas permanecer durante varias horas sin aglomeraciones excesivas.

La herramienta que resuelve la duda

El Instituto Geográfico Nacional ha publicado un visor específico que permite consultar las circunstancias locales de cualquier punto de España, teniendo en cuenta el relieve del terreno. En concreto, este visor calcula si desde la ubicación elegida las montañas del entorno van a estorbar.

Y es que para un eclipse que ocurre a doce grados de altura, esta función facilita toda la información necesaria para el ciudadano. Por tanto, la recomendación es clara: comprobar el punto elegido y tener un plan B a mano por si el pronóstico obliga a moverse.

Un espectáculo poco habitual

La mayoría de los eclipses totales ocurren con el Sol alto, y la corona solar aparece recortada sobre un cielo negro. Sin embargo, este va a darse con el Sol casi en el horizonte, así que la corona se verá sobre un cielo ya teñido de los colores del atardecer. Además, con la sombra llegando tan rasante, en un lugar despejado se podrá ver venir la umbra, es decir, la parte más oscura de la sombra, desplazándose sobre el paisaje.