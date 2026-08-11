"No estamos preparados para ver algo así": la astrónoma que explica en Onda Cero por qué este eclipse será inolvidable

"No estamos preparados para ver algo así". Estas son las palabras de Eva Villaver, subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), que ha explicado en Más de uno, con Miguel Ondarreta, que los eclipses totales tienen un fuerte impacto emocional porque rompen una de las certezas más básicas de la vida cotidiana: la salida y puesta del Sol cada día. Durante unos segundos, el día se convierte en noche y permite observar la corona solar, una parte de nuestra estrella que normalmente permanece oculta.

La astrónoma reconoce que, pese a dedicarse profesionalmente al estudio del universo, solo ha presenciado un eclipse total de Sol y ha recordado aquella experiencia como algo extraordinario. "Las fotos no le hacen justicia", cuenta, insistiendo en que la sensación de contemplar el fenómeno en directo es imposible de reproducir mediante imágenes.

El mejor consejo: guardar el móvil y disfrutar

Ante la avalancha de recomendaciones para fotografiar el eclipse, Villaver ha lanzado una recomendación clara: quienes no sean profesionales deberían olvidarse de intentar inmortalizar el momento y centrarse en disfrutarlo.

La investigadora recuerda que la totalidad apenas dura entre 70 y 80 segundos en algunos puntos y que perder ese tiempo ajustando cámaras o teléfonos puede significar perderse la experiencia. "Siempre habrá alguien que haga una foto cerca de ti", señala.

La experta también ha recalcado la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad. Según ha explicado, las gafas homologadas solo deben retirarse durante la fase de totalidad, cuando la Luna cubre completamente el disco solar.

Precisamente ese instante es el que permite contemplar la corona solar, considerada uno de los grandes atractivos científicos y visuales del fenómeno. "Eso es realmente lo que merece la pena ver", explica.

Una oportunidad científica para estudiar el Sol

Más allá del espectáculo visual, el eclipse también representa una oportunidad para la investigación. Villaver ha explicado que el Instituto de Astrofísica de Canarias desarrollará un proyecto científico basado en la instalación de telescopios a lo largo de la línea de totalidad para analizar cómo cambia la corona solar con el paso del tiempo.

Los datos obtenidos servirán para comparar observaciones reales con modelos informáticos y mejorar el conocimiento sobre el denominado "tiempo espacial", fundamental para comprender fenómenos como las tormentas solares.

Otro de los aspectos destacados por la científica es el impacto que tendrá el eclipse en numerosas localidades del interior peninsular situadas dentro de la franja de totalidad. Villaver considera que el fenómeno permitirá que muchos visitantes descubran zonas poco conocidas de la denominada España vaciada.

"Tenemos una España muy desconocida, muy rica en historia y muy poco valorada", apostilla, subrayando que el eclipse no solo invita a mirar al cielo, sino también a descubrir el patrimonio de muchos pequeños municipios.

Ver un 99,9% no es lo mismo que ver la totalidad

Villaver ha sido especialmente contundente al explicar la diferencia entre contemplar un eclipse parcial y uno total. Aunque fuera de la franja de totalidad se apreciará una notable reducción de la luz solar, asegura que la verdadera experiencia llega cuando "se hace de noche de día".

De hecho, asegura que quienes han visto un eclipse total lo recuerdan con absoluta claridad y suelen hacerse la misma pregunta al terminar: "¿Dónde puedo ir a ver el siguiente?".

Por eso, la astrónoma cree que muchos de los que vivan la experiencia este año ya estarán pensando en desplazarse en 2027 a la nueva franja de totalidad, que atravesará zonas del sur de España y el norte de África.