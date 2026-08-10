Por qué te llaman y cuelgan al primer tono: el prefijo que delata que esa llamada perdida es un fraude

Cuando nos encontramos con una llamada perdida, la primera reacción de muchas personas es marcar de vuelta. Es un impulso lógico, y más teniendo en cuenta que podría ser algo importante (el médico, una entrevista de trabajo, un mensajero con un paquete, etc.), y en la mayoría de los casos no pasa absolutamente nada por devolverla.

El problema es esa minoría de casos en la que sí pasa y, para distinguirlos, solo debemos seguir dos pasos: localizar de dónde viene el número y cuántos tonos ha llegado a sonar.

¿En qué casos es más probable que sea fraude?

El timo tiene nombre propio: wangiri, una expresión japonesa que se traduce más o menos como “un tono y corte”. Funciona con un sistema que lanza miles de llamadas por minuto y las corta al instante, sin esperar respuesta. No busca que descuelgues, sino que devuelvas la llamada.

Si lo haces, la operadora te conecta con una central de tarificación especial y el coste se dispara, mientras que la persona al otro lado alarga la conversación o simplemente te deja escuchando una locución. La víctima no se entera de lo que está pasando hasta que llega la factura del banco.

La Guardia Civil ha señalado como más frecuentes en España los prefijos +355, de Albania, y +225, de Costa de Marfil, además de otros asociados a esta práctica como +233, de Ghana, o +234, de Nigeria. También conviene desconfiar de los números de tarificación especial que empiezan por 803, 806 u 807, con independencia del país.

La regla práctica es sencilla: si el número es extranjero, no esperas ninguna llamada de dicha procedencia o de fuera de España y solo ha sonado un tono, no lo devuelvas. Si de verdad era alguien conocido, volverá a llamar o escribirá.

El caso más común y que no es fraudulento

La mayoría de las llamadas que cuelgan y poseen un número español no tienen nada de delictivas y normalmente ocurren debido a que los centros de llamadas trabajan con marcadores predictivos, estos consisten en sistemas que lanzan varias llamadas simultáneas por cada agente disponible, dando por hecho que buena parte no van a ser contestadas.

De esta manera, cuando el cálculo falla y contestas tú antes de que quede un agente libre, el sistema no tiene a nadie con quien pasarte y corta. De ahí ese silencio incómodo de dos segundos que a veces se oye antes de que se caiga la línea. Sin embargo, devolver esa llamada no supone ningún coste adicional, aunque lo más probable es que al otro lado te atienda una campaña comercial.

La ley que es importante conocer si no quieres recibir llamadas comerciales

Desde el 29 de junio de 2023, la Ley General de Telecomunicaciones prohíbe las llamadas comerciales sin consentimiento previo del usuario, salvo que se haya autorizado expresamente o hayas sido cliente de la empresa en el último año. Esta es una obligación con sanciones, que pueden alcanzar cifras muy elevadas en el caso de las grandes compañías.

La Agencia Española de Protección de Datos ya ha impuesto multas a empresas por llamar a personas inscritas en la Lista Robinson, un fichero gratuito en el que cualquiera puede registrarse para manifestar que no quiere recibir publicidad. Inscribirse en esa lista es gratuito, solo lleva unos minutos y es algo lógico para poder después reclamar, ya que en caso de no estar apuntado, la denuncia es bastante más difícil de sostener.

Qué se debe hacer al sospechar de un posible fraude y qué orden seguir

Ante una llamada perdida de un número extranjero que no esperabas, lo más eficaz es bloquear el número desde el propio registro de llamadas y no hacer nada más. En el caso de que las llamadas sean insistentes y de números nacionales, el camino es inscribirse en la Lista Robinson y, posteriormente, poner una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, indicando la fecha, hora y número desde el que llamaron. Guardar ese registro es lo que da fuerza a la queja.

Si se sospecha de un fraude o ya se ha caído en él, el Instituto Nacional de Ciberseguridad atiende de forma gratuita en el 017, y la denuncia puede presentarse ante la Guardia Civil o la Policía Nacional. Es importante recordar que cuanto antes se reporte un número activo, antes se puede alertar del resto.